Roma, Porto’nun genç yeteneği Rodrigo Mora ile ilgileniyor

·35·Spor
Roma, Porto’nun genç yeteneği Rodrigo Mora ile ilgileniyor

İtalya’nın Roma kulübü, geleceğin kadrosunu oluşturmak amacıyla transfer piyasasında aktif çalışmalar yürütüyor. Başkent ekibi, hücum hattını daha da güçlendirmek ve orta sahayı yetenekli genç futbolcularla takviye etmek için yeni adayları dikkatle inceliyor. Giallorossi’nin ana odağında, Portekiz’in Porto kulübünde forma giyen 2007 doğumlu gelecek vadeden futbolcu Rodrigo Mora bulunuyor. Goal.com haber veriyor.

Ünlü spor gazetecisi Gianluca Di Marzio’nun aktardığı bilgilere göre Roma yönetimi, transfer ihtimalini değerlendirmek ve sözleşme şartlarını görüşmek amacıyla Portekiz kulübüyle ilk temasları kurdu. Bu genç hücumcu orta saha oyuncusu, transfer penceresinin son aşaması öncesinde başkent ekibinin yakından takip ettiği başlıca adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Transfer yarışındaki rekabet

Ancak başkent kulübü, bu yetenekli futbolcu için yarışan tek aday değil. Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden Galatasaray da Rodrigo Mora’yı kadrosuna katmayı ciddi şekilde planlıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu durum, genç Portekizli futbolcuya uluslararası düzeyde büyük ilgi olduğunu ve transfer yarışının giderek kızıştığını açıkça gösteriyor.

Porto akademisinden yetişen Rodrigo Mora, genç yaşına rağmen Portekiz futbolunun en parlak ve heyecan verici genç yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor. Sahadaki hareketleri, oyunu okuyabilme becerisi ve teknik yeteneği, Avrupa’nın birçok büyük kulübünün scoutlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Roma ile Porto arasında ilk temaslar kurulmuş olsa da bu ilginin önümüzdeki günlerde gerçek ve kapsamlı müzakerelere dönüşüp dönüşmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Transfer penceresinin son günleri tüm taraflar için belirleyici önem taşıyacak.

Goal.com’un haberine göre futbolcunun transfer bedeli ve kulüpler arasındaki anlaşmanın şartlarıyla ilgili nihai kararın kısa süre içinde alınması bekleniyor. Roma, genç yeteneği kadrosuna katarak takımını uzun vadeli hedefler doğrultusunda yenilemek istiyor.

RomaPortoRodrigo MoraGalatasarayTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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