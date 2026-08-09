Deniz aslanı balıkçı teknesine çıkıp yatakta uyuyakaldı
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Arjantin’de sıra dışı bir olay yaşandı. Deniz aslanlarından biri fark ettirmeden balıkçı teknesine çıktı, mürettebatın dinlendiği yataklardan birine yerleşti ve keyifle uyuyakaldı.
En ilginci, çevredeki gürültü patırtı bile hayvanın tatlı uykusunu bölemedi. Aksine, yastığa daha rahat yaslanıp uyumaya devam etmeye çalıştı.
Mürettebat üyeleri ise beklenmedik “misafirin” bu davranışı karşısında şaşkına dönerek olayı videoya aldı.
Verilere göre deniz aslanları, deniz memelileri arasında yüksek zihinsel yeteneklere sahip hayvanlar arasında yer alıyor. Uzmanlar, davranışlarında köpeklere benzeyen birçok özellik bulunduğunu belirtiyor.
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