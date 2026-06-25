ABD, Venezuela ve Japonya'da güçlü depremler meydana geldi

·5·Dünya
ABD, Venezuela ve Japonya'da güçlü depremler meydana geldi

Son birkaç saat içinde ABD, Venezuela ve Japonya'da art arda güçlü depremler meydana geldi. En ağır sonuçlar Venezuela'da görüldü. Orada onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

İlk sarsıntı 24 Haziran'da Taşkent saatiyle 20:10'da ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kaydedildi. Depremin büyüklüğü 5,6 olarak ölçüldü. Olay sonucunda can kaybı yaşanmazken, birkaç kişi yaralandı. Mendocino bölgesinde 7.427 tüketici elektriksiz kaldı.

25 Haziran'da saat 03:04 ve 03:05'te Venezuela'da büyüklüğü 7,2 ve 7,5 olan iki güçlü deprem meydana geldi. Ana sarsıntıların ardından 20 artçı şok daha kaydedildi.

Resmi verilere göre Venezuela'da en az 32 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi yaralandı. Birçok bina yıkıldı. Havalimanı ve metro faaliyetleri de durduruldu.

ABD Jeoloji Servisi, can kaybı sayısının daha da artabileceğini bildirdi.

Aynı gün Taşkent saatiyle 03:30'da Japonya'nın Honşu adası yakınlarında da güçlü bir yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin büyüklüğü başlangıçta 6,9 olarak değerlendirildi, ancak sonraki hesaplamaların ardından bu değer 7,2'ye yükseltildi.

Japonya'da dört kişi hafif şekilde yaralandı. Demiryolu seferleri geçici olarak durduruldu ancak tsunami tehlikesi ilan edilmedi.

ABDVenezuelaJaponyaKaliforniyaHonşu
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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