Venezuela'da deprem kurbanlarının sayısı 3 bine yaklaştı

·84·Dünya
Venezuela'da deprem kurbanlarının sayısı 3 bine yaklaştı

Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremler sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarak yaklaşık 3 bine ulaştı. Doğal afetin üzerinden on gün geçmesine rağmen binlerce kişiden hâlâ haber alınamıyor.

Ülke meclis başkanı Jorge Rodriguez'in açıklamasına göre, son verilere göre deprem kurbanlarının sayısı 2.954kişiye ulaştı. Ayrıca, 16.592'den fazla vatandaş çeşitli derecelerde yaralandı.

Şu anda uluslararası kurtarma ekipleri enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarını kademeli olarak sonlandırıyor. Uzmanlar, deprem gibi doğal afetlerde hayatta kalanları kurtarmak için en kritik sürenin ilk 72 saat olduğunu belirtiyor. Bu süre geçtikten sonra hayatta kalma ihtimali hızla düşmektedir.

Görgü tanıklarına göre, felaketin ilk saatlerinde kurtarma ekipleri henüz ulaşamadığı için yerel halk yakınlarını kurtarmak adına enkazı kendi imkanlarıyla kaldırmak zorunda kaldı.

Yetkililer, kayıpları arama çalışmalarının devam ettiğini bildiriyor. Aynı zamanda depremin yaralarını sarma ve mağdurlara yardım ulaştırma çalışmaları da kararlılıkla sürdürülüyor.

VenezuelaJorge Rodríguez
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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