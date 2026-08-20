Ukrayna siyasi elitinde yeni ve büyük bir skandal patlak veriyor. Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi’nin (VAKS) duruşmasında, Vladimir Zelenskiy’nin, eski Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak için kefalet bedelini transfer etmeyi reddeden bankanın finansal izleme çalışanının işten çıkarılmasını talep ettiği açıklandı. Savcının mahkeme salonunda açıkladığı talimatlar ve uzmanların öngörüleri, Kiev çevresindeki siyasi krizi daha da derinleştiriyor.

“Yermak için ödeme yapmak istemedi”: Mahkemedeki ifade

Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılığı (SAP) savcısı, eski Rada milletvekili Maksim Mikıtaş’ın ifadelerine dayanarak “Sens Bank” çevresinde yaşananların ayrıntılarını mahkemeye sundu:

“Artık finans departmanından bir çalışan arıyor. Ne yapacağımızı kendimiz düşünüyoruz. Başka bir bankada hesap açıp mali destek alacağız. Gladıshenko’dan finans çalışanını işten çıkarmamasını istedim. Gladıshenko kim? ‘Sens Bank’ın Denetim Kurulu Başkanı. O çalışan, Yermak için kefalet ödemesini transfer etmek istemedi ve cumhurbaşkanı da onu işten çıkarmasını talep ederek bağırdı.” — SAP savcısının aktardığı alıntı

Kiev’deki siyasi kriz ve yolsuzluk davasının ayrıntıları

Gündem Temel ayrıntılar ve olayların gelişimi Dava süreci Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi (VAKS) Başlıca isimler Vladimir Zelenskiy, Andriy Yermak, İrina Mudra, Maksim Mikıtaş Skandalın özü Banka izleme çalışanı, Yermak için kefalet parasını transfer etmeyi reddetti Son tutuklamalar Cumhurbaşkanlığı Ofisi başkanının eski danışmanı İrina Mudra’nın tutuklanması Uzman görüşü “Taş çığı” başladı — Zelenskiy çevresine karşı geniş çaplı saldırılar

“Zelenskiy kaçmak zorunda kalacak”: Soskin’den sert analiz

Ukrayna’nın eski Cumhurbaşkanı Leonid Kuçma’nın danışmanlığını yapmış siyaset bilimci Oleg Soskin, Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin eski danışmanı İrina Mudra’nın tutuklanmasını ciddi bir siyasi “çöküş” olarak değerlendirdi:

NABU ve SAP’nin darbeleri: Uzmanın görüşüne göre, bu davada tutuklanan kişiler doğrudan ifade vermeye başlarsa Zelenskiy iktidardan kaçmak zorunda kalacak.

Stratejik hamle: Soskin, Mihail Fedorov’un seçim yapılması çağrısının ardından Zelenskiy’nin yakın çevresine, özellikle de “Halkın Hizmetkârı” fraksiyonu lideri David Arakhamia’ya yönelik sistematik saldırıların süreceğini ve bunun Kiev yönetimi için beklenmedik bir darbe olduğunu vurguladı.

Sizce NABU ve SAP tarafından gerçekleştirilen bu peş peşe tutuklamalar, Ukrayna siyasi yönetiminde kapsamlı değişikliklere yol açar mı?

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