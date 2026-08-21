Ukrayna'da ünlü «Maşa ile Koca Ayı» çizgi dizisinin izlenmesine yasak getirildi

·1·Dünya
Ukrayna'da ünlü «Maşa ile Koca Ayı» çizgi dizisinin izlenmesine yasak getirildi

Ukrayna’da çocuklar arasında popüler olan «Maşa ile Koca Ayı» animasyon dizisiyle bağlantılı Rus kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulandı. Ülke yönetimi, animasyon dizisinin yapımı ve dağıtımıyla bağlantılı beş Rus vatandaşı ile dört kuruluşa kısıtlama getirdi. Bu haberi RBK bildirdi.

Öğrenildiğine göre, yaptırımlar dizinin yapımcısı «Animakkord» stüdyosuna, kurucusuna ve genel müdürüne, ayrıca senaristine, yönetmenine ve yapımcısına, dizinin ortak yazarına ve çizgi filmin hak sahibine uygulandı.

Bu kısıtlamaların 10 yıl süreyle yürürlükte kalmasına karar verildi.

Ukrayna tarafının açıklamasına göre animasyon dizisi, çocuklara yönelik içerik görünümü altında Rusya yanlısı fikir ve görüşleri yayıyor. Yetkililer, bu tür içeriklerin ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edebileceğine inanıyor.

Dizinin platformlarda engellenmesi planlanıyor

Ukrayna Kültür Bakanı Tatyana Berejnaya’nın belirttiğine göre, uygulanan yaptırımlar ülkede animasyon dizisinin içeriğini engellemek için hukuki dayanak oluşturuyor.

Ayrıca Ukrayna, Netflix ve YouTube gibi uluslararası platformlara başvurarak yaptırım uygulanan kişilerle iş birliğini sonlandırmalarını, içerikten para kazanmayı ve içeriğin dağıtımını kısıtlamalarını isteyebilir.

Dizi milyarlarca kez izlendi

Bilgi için, «Maşa ile Koca Ayı» bir Rus halk masalından uyarlanmış olup küçük kız ile ayının çeşitli maceralarını anlatıyor.

Animasyon dizisi, YouTube tarihindeki en popüler animasyon projelerinden biri kabul ediliyor. Dizinin «Maşa ve Kaşa» («Maşa plus kaşa») adlı yedi dakikalık bölümü 4,6 milyardan fazla kez izlendi.

Bu izlenme sayısı, çizgi film bölümünü YouTube’daki en çok izlenen animasyon videolarından biri haline getirdi. Proje ayrıca platformun en popüler animasyon videolarından biri olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na da dahil edildi.

UkraynaAnimaccordRBCYouTubeNetflix
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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