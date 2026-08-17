9 milyon avroluk sanat hazinesi bulundu: Ünlü ressamların çalınan tabloları geri getirildi

·65·Dünya
9 milyon avroluk sanat hazinesi bulundu: Ünlü ressamların çalınan tabloları geri getirildi

İtalya'da mart ayında bir müzeden çalınan ve toplam değeri 9 milyon avroyu aşan ünlü tablolar bulundu. Eserler arasında Renoir, Matisse ve Cézanne'ın nadir çalışmaları da yer alıyor.

İtalya'nın kuzeyindeki Magnani-Rocca Vakfı'na iki hırsız girdi. Kapıyı kırarak değerli tabloları alan hırsızlar, bahçeden kaçtı.

En şaşırtıcı olan ise tüm soygunun yalnızca üç dakika sürmesiydi.

İtalya Kültürel Mirası Koruma Birimi'ne bağlı karabinyerler tarafından bulunan tablolar arasında şunlar yer alıyor:

Pierre-Auguste Renoir — “Balıklar”;

Paul Cézanne — “Kirazlı natürmort”;

Henri Matisse — “Teras” eserleri bulunuyor.

Müze hazinesi geri getirildi

Güvenlik güçleri çalınan sanat eserlerini tespit ederek Magnani-Rocca Vakfı'na iade etti.

İtalyaPierre-Auguste RenoirHenri MatissePaul CézanneMagnani-Rocca
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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