Rafael Leão, Cristiano Ronaldo'nun formasını giymesi hakkında konuştu

Portekiz milli takımı forveti Rafael Leão, ülke futbol tarihinin en efsanevi numarası olan 7 numaralı formayı giymenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Goal.com'un haberine göre futbolcu, bu duygularını UEFA Uluslar Ligi kapsamında Danimarka'ya karşı oynanan maçın ardından paylaştı. Bu değişiklik, takımın ikna edici bir galibiyet almasında önemli faktörlerden biri oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Efsanevi numaranın sorumluluğu

Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampından aniden ayrılmasının ardından, boş kalan 7 numaralı formayı giyme görevi Rafael Leão'ya düştü. Genellikle milli takımda 17 numara ile oynayan futbolcu için bu oldukça sorumluluk gerektiren bir adımdı. Beş kez Ballon d'Or kazanan bir ismin yerini almanın ve onun kutsal numarasını giymenin kolay olmadığını bilen forvet, bu görevi memnuniyetle kabul etti.

Danimarka'ya karşı oynanan zorlu mücadelede Portekizliler, rakip fileleri havalandırarak sahadan 4-2 galip ayrıldı. Leão sahada tüm gücüyle mücadele etti ve efsanevi formanın ağırlığını korumaya çalıştı. Takımın bu galibiyeti, turnuvadaki önemli adımlardan biri olarak kabul edildi.

Çocukluk kahramanı ve kişisel sembolik anlam

Maç sonu basına verdiği demeçte Rafael Leão, bu olayın kendisi için sadece bir numara değişikliğinden ibaret olmadığını vurguladı. Çocukluğundan beri Cristiano Ronaldo'yu idolü olarak gördüğünü gizlemedi. Futbolcu, "7 numarayı giymek benim için çok özel bir durumdu çünkü Cristiano çocukluğumdan beri benim idolüm olmuştur" dedi.

Ayrıca bu numaranın kişisel hayatında da bir yeri olduğunu hatırlattı. Leão'ya göre, çocukları da ayın 7'sinde doğmuştu ve bu durum olayı daha sembolik ve sevindirici kıldı. Bu nedenle futbolcu, bu formayı giymekten dolayı sonsuz bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Portekiz milli takımında 7 numara, yıllar boyunca eşsiz uluslararası başarıların ve zaferlerin sembolü olmuştur. Rafael Leão, bu formanın ardındaki büyük beklentileri iyi anlıyor. Forvet, "Bu numaraya ve bu formaya saygı duymak için elimden gelenin en iyisini yaptım" diyerek sözlerini noktaladı.