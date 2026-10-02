Itel A300+: 100 dolarlık fiyatı ve uydu bağlantısı ile uygun fiyatlı akıllı telefon

·4·Teknoloji
Itel A300+: 100 dolarlık fiyatı ve uydu bağlantısı ile uygun fiyatlı akıllı telefon

Uygun fiyatlı mobil cihazlar pazarı, sıra dışı bir cihazla daha genişledi. Itel, yeni akıllı telefonu Itel A300+ modelini resmen tanıttı. Dış görünüşüyle standart bir giriş seviyesi cihazı andıran bu telefon, kendi fiyat segmenti için oldukça beklenmedik özellikler, özellikle de uydu üzerinden iletişim kurma imkanı ile dikkat çekiyor. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor.

Benzersiz özellikler ve teknik detaylar

Ixbt.com'un bilgilerine göre, Itel A300+ modelinin kendi kategorisinde çift yönlü uydu mesajlaşmasını destekleyen ilk marka cihazı olması bekleniyor. Bu özelliğin çalışması için uyumlu bir SIM kart ve operatörün özel bir tarifesi gerekiyor. Yeni hizmetin bu yılın Ekim ayında başlatılması planlanıyor, ancak üretici henüz hangi uydu ağlarının kullanılacağını ve teknolojinin hangi ülkelerde geçerli olacağını açıklamadı.

Akıllı telefonun diğer teknik özellikleri, sınıfına uygun olarak daha mütevazı bir yapıda. Cihaz, MediaTek Helio G81 Ultimate işlemcisinden güç alıyor. RAM kapasitesi, modifikasyona bağlı olarak 3 GB ile 6 GB arasında değişirken, dahili depolama alanı 64 GB ile 128 GB arasında sunuluyor. Ayrıca, hafızayı genişletme seçenekleri de mevcut.

Ön tarafta 6,78 inçlik IPS ekran yer alıyor; bu ekran 720×1576 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu, giriş seviyesi cihazlar için oldukça yüksek bir değer. En ilginç detay ise, akıllı telefonun arka panelinde bildirimleri ve çeşitli bilgileri göstermek için tasarlanmış 2,01 inçlik ikinci bir ekranın bulunmasıdır.

Batarya ömrü ve ek özellikler

Cihazın en güçlü yanlarından biri bataryasıdır. Itel A300+, 7000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılmıştır. Uzun süreli kullanım ömrü sağlayan bu güç kaynağı, 22,5 W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sayede yüksek kapasiteli bataryayı kısa sürede doldurmak mümkün oluyor.

Kamera özelliklerine gelince, akıllı telefon 13 MP ana kamera ve 8 MP ön kamera ile geliyor. Günlük görevler için yeterli olan bu kameralar, standart çekimler için idealdir. Ek özellikler arasında, temassız ödemeleri kolaylaştıran modern bir NFC modülü de yer alıyor.

Cihazın gövdesi, IP65 standardı uyarınca toza ve suya karşı dayanıklıdır. Tüm bu gelişmiş teknolojileri ve sıra dışı özellikleri barındıran Itel A300+ akıllı telefonun fiyatı yaklaşık 100 ABD doları seviyesindedir. Bu durum, cihazı tüketiciler için oldukça cazip kılmaktadır.

ItelAkıllı TelefonTeknolojiHaberlerGadget
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

itel, dizüstü bilgisayarları şarj edebilen kompakt Zeno taşınabilir bataryasını tanıttıitel, dizüstü bilgisayarları şarj edebilen kompakt Zeno taşınabilir bataryasını tanıttı17 Temmuz 19:50Vivo X500 Pro Max amiral gemisi: 144 Hz ekran ve benzersiz kamera özellikleriVivo X500 Pro Max amiral gemisi: 144 Hz ekran ve benzersiz kamera özellikleri2 Eylül 12:50Xiaomi çayı ters demleyen yeni termosunu tanıttıXiaomi çayı ters demleyen yeni termosunu tanıttı30 Eylül 09:23Itel, Dayanıklı ve Uygun Fiyatlı Zeno 100 Pro Akıllı Telefonunu TanuttuItel, Dayanıklı ve Uygun Fiyatlı Zeno 100 Pro Akıllı Telefonunu Tanuttu28 Temmuz 00:59Huawei Mate 90 Pro Max, dört SIM kartı destekleyen ilk akıllı telefon olduHuawei Mate 90 Pro Max, dört SIM kartı destekleyen ilk akıllı telefon olduBugün 10:51Huawei Mate 90 Pro Max amiral gemisi tanıtıldı ve modüler kamera ile geldiHuawei Mate 90 Pro Max amiral gemisi tanıtıldı ve modüler kamera ile geldiDün 14:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu