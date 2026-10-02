Itel A300+: 100 dolarlık fiyatı ve uydu bağlantısı ile uygun fiyatlı akıllı telefon

Uygun fiyatlı mobil cihazlar pazarı, sıra dışı bir cihazla daha genişledi. Itel, yeni akıllı telefonu Itel A300+ modelini resmen tanıttı. Dış görünüşüyle standart bir giriş seviyesi cihazı andıran bu telefon, kendi fiyat segmenti için oldukça beklenmedik özellikler, özellikle de uydu üzerinden iletişim kurma imkanı ile dikkat çekiyor. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor.

Benzersiz özellikler ve teknik detaylar

Ixbt.com'un bilgilerine göre, Itel A300+ modelinin kendi kategorisinde çift yönlü uydu mesajlaşmasını destekleyen ilk marka cihazı olması bekleniyor. Bu özelliğin çalışması için uyumlu bir SIM kart ve operatörün özel bir tarifesi gerekiyor. Yeni hizmetin bu yılın Ekim ayında başlatılması planlanıyor, ancak üretici henüz hangi uydu ağlarının kullanılacağını ve teknolojinin hangi ülkelerde geçerli olacağını açıklamadı.

Akıllı telefonun diğer teknik özellikleri, sınıfına uygun olarak daha mütevazı bir yapıda. Cihaz, MediaTek Helio G81 Ultimate işlemcisinden güç alıyor. RAM kapasitesi, modifikasyona bağlı olarak 3 GB ile 6 GB arasında değişirken, dahili depolama alanı 64 GB ile 128 GB arasında sunuluyor. Ayrıca, hafızayı genişletme seçenekleri de mevcut.

Ön tarafta 6,78 inçlik IPS ekran yer alıyor; bu ekran 720×1576 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu, giriş seviyesi cihazlar için oldukça yüksek bir değer. En ilginç detay ise, akıllı telefonun arka panelinde bildirimleri ve çeşitli bilgileri göstermek için tasarlanmış 2,01 inçlik ikinci bir ekranın bulunmasıdır.

Batarya ömrü ve ek özellikler

Cihazın en güçlü yanlarından biri bataryasıdır. Itel A300+, 7000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılmıştır. Uzun süreli kullanım ömrü sağlayan bu güç kaynağı, 22,5 W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sayede yüksek kapasiteli bataryayı kısa sürede doldurmak mümkün oluyor.

Kamera özelliklerine gelince, akıllı telefon 13 MP ana kamera ve 8 MP ön kamera ile geliyor. Günlük görevler için yeterli olan bu kameralar, standart çekimler için idealdir. Ek özellikler arasında, temassız ödemeleri kolaylaştıran modern bir NFC modülü de yer alıyor.

Cihazın gövdesi, IP65 standardı uyarınca toza ve suya karşı dayanıklıdır. Tüm bu gelişmiş teknolojileri ve sıra dışı özellikleri barındıran Itel A300+ akıllı telefonun fiyatı yaklaşık 100 ABD doları seviyesindedir. Bu durum, cihazı tüketiciler için oldukça cazip kılmaktadır.