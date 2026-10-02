Josep Martínez: “İtalyan futbolunda potansiyel çok yüksek”

·2·Spor
Josep Martínez: “İtalyan futbolunda potansiyel çok yüksek”

Inter kalecisi Josep Martínez, İtalya milli takımının son yıllardaki başarısızlıklarını değerlendirerek, ülke futbolunda yeterli potansiyel ve yetenekli oyuncuların bulunduğunu vurguladı. Goal.com'un haberine göre, deneyimli kaleci, dört kez dünya şampiyonu olan takımın yaşadığı krizin fiziksel veya teknik değil, temel olarak psikolojik faktörlerle ilgili olduğuna inanıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İtalya milli takımının üst üste dünya kupalarına katılamaması, takımda derin bir güven krizine yol açmıştı. Buna rağmen, ülke futbol yönetimi kadroyu yenileyerek ve genç yetenekleri dahil ederek oyun stilini yeniden canlandırmaya çalışıyor. Serie A'da forma giyen ve İtalya'nın önde gelen futbolcularını yakından tanıyan İspanyol kaleci, onların yeteneklerini yüksek değerlendiriyor.

Rekabet ve zihinsel toparlanma

La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Josep Martínez, İtalyan futbolunun geleceğine dair olumlu bir değerlendirmede bulundu. Ona göre takımın tek eksiği, net bir oyun modeli bulmak ve Dünya Kupası'nı kaçırmanın yarattığı travmayı atlatmaktır.

“Dürüst olmak gerekirse, İtalya'da büyük bir potansiyel görüyorum. Belirli bir oyun modelini yeniden keşfetmeleri gerekiyor ancak kalite konusunda bir sorun yok. Inter'de ve diğer kulüplerde yeterince üst düzey futbolcu var” dedi Martínez. Ona göre temel mesele, futbolcuların kendilerine olan güvenlerini geri kazanmalarından ibaret.

Kişisel başarı ve önümüzdeki sınavlar

Bu olumlu değerlendirmeler, Josep Martínez'in kişisel kariyerindeki önemli bir gelişmeyle aynı zamana denk geldi. Joan García'nın sakatlığı nedeniyle 28 yaşındaki kaleci, Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya milli takımının kadrosuna çağrıldı. Temmuz 2021'den bu yana ilk kez “La Roja”ya dönen Martínez, David Raya ve Unai Simón ile birlikte kaleyi korumak için mücadele edecek.

İtalya milli takımının yeni nesli için bir sonraki ciddi sınav Paris'te gerçekleşecek. UEFA Uluslar Ligi A1 Grubu'ndaki mücadelede İtalyanlar, Fransa'ya karşı sahaya çıkacak. Paris'teki deplasman maçı, sadece gruptaki rekabet için değil, aynı zamanda takımın zihinsel durumunu iyileştirmek ve galibiyet arzusunu pekiştirmek adına büyük önem taşıyor.

InterİtalyaJosep MartínezİspanyaUEFA Uluslar Ligi
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Gvardiol'dan Yamal yorumu: En kötü gününde bile durdurulamazGvardiol'dan Yamal yorumu: En kötü gününde bile durdurulamaz30 Eylül 17:56Dean Huijsen İspanya kadrosundaki acı verici arayı anlattıDean Huijsen İspanya kadrosundaki acı verici arayı anlattı30 Eylül 09:19Nico Williams, Lamine Yamal'ı Altın Top'a layık gördüNico Williams, Lamine Yamal'ı Altın Top'a layık gördü30 Eylül 09:12İspanya, Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı farklı mağlup ettiİspanya, Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı farklı mağlup etti30 Eylül 01:56Fabián Ruiz, İspanya'nın UEFA Uluslar Ligi öncesi yeni zaferler hedeflediğini söylediFabián Ruiz, İspanya'nın UEFA Uluslar Ligi öncesi yeni zaferler hedeflediğini söyledi26 Eylül 13:34İtalya U-20 Kadın Milli Takımı kaptanı İspanya ile oynanacak yarı final öncesi görüşlerini paylaştıİtalya U-20 Kadın Milli Takımı kaptanı İspanya ile oynanacak yarı final öncesi görüşlerini paylaştı22 Eylül 23:37
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı