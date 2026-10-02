Josep Martínez: “İtalyan futbolunda potansiyel çok yüksek”

Inter kalecisi Josep Martínez, İtalya milli takımının son yıllardaki başarısızlıklarını değerlendirerek, ülke futbolunda yeterli potansiyel ve yetenekli oyuncuların bulunduğunu vurguladı. Goal.com'un haberine göre, deneyimli kaleci, dört kez dünya şampiyonu olan takımın yaşadığı krizin fiziksel veya teknik değil, temel olarak psikolojik faktörlerle ilgili olduğuna inanıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İtalya milli takımının üst üste dünya kupalarına katılamaması, takımda derin bir güven krizine yol açmıştı. Buna rağmen, ülke futbol yönetimi kadroyu yenileyerek ve genç yetenekleri dahil ederek oyun stilini yeniden canlandırmaya çalışıyor. Serie A'da forma giyen ve İtalya'nın önde gelen futbolcularını yakından tanıyan İspanyol kaleci, onların yeteneklerini yüksek değerlendiriyor.

Rekabet ve zihinsel toparlanma

La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Josep Martínez, İtalyan futbolunun geleceğine dair olumlu bir değerlendirmede bulundu. Ona göre takımın tek eksiği, net bir oyun modeli bulmak ve Dünya Kupası'nı kaçırmanın yarattığı travmayı atlatmaktır.

“Dürüst olmak gerekirse, İtalya'da büyük bir potansiyel görüyorum. Belirli bir oyun modelini yeniden keşfetmeleri gerekiyor ancak kalite konusunda bir sorun yok. Inter'de ve diğer kulüplerde yeterince üst düzey futbolcu var” dedi Martínez. Ona göre temel mesele, futbolcuların kendilerine olan güvenlerini geri kazanmalarından ibaret.

Kişisel başarı ve önümüzdeki sınavlar

Bu olumlu değerlendirmeler, Josep Martínez'in kişisel kariyerindeki önemli bir gelişmeyle aynı zamana denk geldi. Joan García'nın sakatlığı nedeniyle 28 yaşındaki kaleci, Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya milli takımının kadrosuna çağrıldı. Temmuz 2021'den bu yana ilk kez “La Roja”ya dönen Martínez, David Raya ve Unai Simón ile birlikte kaleyi korumak için mücadele edecek.

İtalya milli takımının yeni nesli için bir sonraki ciddi sınav Paris'te gerçekleşecek. UEFA Uluslar Ligi A1 Grubu'ndaki mücadelede İtalyanlar, Fransa'ya karşı sahaya çıkacak. Paris'teki deplasman maçı, sadece gruptaki rekabet için değil, aynı zamanda takımın zihinsel durumunu iyileştirmek ve galibiyet arzusunu pekiştirmek adına büyük önem taşıyor.