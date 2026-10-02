To‘rabek Xabibullayev Çinli rakibini yenerek şampiyon oldu

·2·Spor
To‘rabek Xabibullayev Çinli rakibini yenerek şampiyon oldu

Aichi–Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda Özbekistan delegasyonu için bir altın madalya daha kazanıldı. Boks branşında -90 kg kategorisinde ringe çıkan To‘rabek Xabibullayev, final maçında Çinli rakibi Han Xuezhen'i net bir skorla mağlup etti.

Final maçının en önemli anı ikinci rauntta yaşandı. Xabibullayev rakibini knockdown durumuna düşürerek maçtaki üstünlüğünü daha da pekiştirdi.

Finalde 5:0'lık net galibiyet

Altın madalya için yapılan maçta Özbek boksör her rauntta aktif bir performans sergileyerek hakemlerin güvenini kazandı.

Maçın sonunda tüm hakemler To‘rabek Xabibullayev'in üstünlüğünü tescilledi.

Nihai skor — 5:0.

Böylece Xabibullayev, Han Xuezhen'i mağlup ederek Aichi–Nagoya-2026 Asya Oyunları şampiyonu oldu.

İkinci raunttaki knockdown, final maçının en önemli kırılma noktalarından biriydi.

Özbekistan delegasyonu için 17. altın madalya

To‘rabek Xabibullayev'in şampiyonluğu, Özbekistan delegasyonunun Aichi–Nagoya-2026 Asya Oyunları'ndaki altın madalya sayısını bir artırdı.

Böylece sporcumuz, ülkemiz delegasyonuna 17. altın madalyayı kazandırdı.

Boks ringinden gelen bu yeni şampiyonluk, Özbekistan'ın Aichi–Nagoya-2026'daki madalya hanesi için önemli bir katkı oldu.

Xabibullayev finalde son sözü söyledi

Altın madalya maçında rakibin ismi veya turnuvanın aşaması değil, ringdeki performans belirleyici oldu.

Xabibullayev finalin en kritik anında üstünlüğü ele geçirdi. İkinci raunttaki knockdown sonrası da maçı kontrol altında tutarak hakemlerin oybirliğiyle galibiyetini ilan etti.

Sonuç olarak To‘rabek Xabibullayev, Aichi–Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda altın madalya kazanarak Özbekistan delegasyonuna 17. altın madalyayı getirdi.

To‘rabek XabibullayevAichi–Nagoya-2026 Asya OyunlarıÖzbekistan DelegasyonuHan XuezhenBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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