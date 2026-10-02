Huawei Mate 90 Pro için tasarlanan Ruiying Z10 harici kamera test edildi

Huawei Terminal BG Başkanı He Gang, sosyal medyada Ruiying Z10 adlı yeni harici modüler kameranın gerçek dünya çekim yeteneklerini sergiledi. ixbt.com'a göre, amiral gemisi akıllı telefonların optik kapasitelerini kökten genişletmek için tasarlanan bu cihaz, meraklılar için yeni bir dönemi başlatabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ruiying Z10, sıradan harici telekonvertörlerin aksine, kendi 1 inçlik bağımsız sensörüne sahip tam teşekküllü bir kameradır. Akıllı telefon ise bu süreçte kadrajlama, görüntü işleme ve depolama görevlerini üstlenir.

Modülün teknik özellikleri

Bu cihaz, özel Super Mount mekanizması aracılığıyla akıllı telefona monte edilir. 24–240 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip bir lens ve 10x sürekli optik zoom ile donatılmıştır.

Kullanıcılar, lens üzerindeki fiziksel odak halkasını kullanarak veya doğrudan akıllı telefon ekranı üzerinden yakınlaştırma değerini değiştirebilirler. Bu geniş aralık, geniş açılı manzaraların, günlük sahnelerin ve portrelerin ek lenslere ihtiyaç duymadan çekilmesine olanak tanır.

XMAGE renk paleti ve desteklenen modeller

Ixbt.com'un bildirdiğine göre, yeni modül; özel Alman stili, retro ve yumuşak işleme fonksiyonları dahil olmak üzere popüler XMAGE renk modlarını tam olarak desteklemektedir. Hazır kareleri anında düzenleme ve paylaşma imkanı, kullanıcılar için büyük kolaylık sağlar.

Önemli bir detay olarak, bu cihaz yalnızca Mate 90 Pro Max Collectorʼs Edition ve Mate RS modelleriyle uyumludur. Standart Mate 90 akıllı telefonunda özel Super Mount parçası bulunmadığı için modülle çalışamaz.

Sonuç olarak He Gang, müşterileri bu benzersiz cihazı Huawei'nin fiziksel mağazalarında bizzat denemeye davet etti. Şirket yönetimine göre bu harici kamera, geleneksel pahalı DSLR fotoğraf makinelerinin birden fazla lensinin yerini başarıyla alabilir.