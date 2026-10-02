SpaceX Star Mind uydularının gücü ISS'yi aşıyor

Elon Musk, yeni Star Mind uydu takımyıldızına ait her bir AI1 cihazının 250 kW'ı aşan güneş panelleriyle donatılacağını duyurdu. Ixbt.com'un haberine göre bu değer, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) ürettiği enerjiden yaklaşık yüzde 20 daha fazladır. Bu açıklama, SpaceX'in uzay araçlarının ölçeği hakkındaki bir gönderiye yanıt olarak yapıldı. Ixbt.com bu konuda şu bilgileri veriyor.

Verilere göre, uzay araçlarının evrimi önemli ölçüde hızlanıyor. Starlink V1.5 cihazlarının boyutu yaklaşık 11 metre iken, V2 Mini versiyonunda bu değer 30 metreye, V3 versiyonunda ise 60 metreye ulaştı. Yeni nesil AI1 yörünge uydularının kanat genişliğinin ise 75 metreyi aşması bekleniyor.

Yörünge hesaplama merkezleri ve teknik yetenekler

Star Mind projesi, yapay zeka görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış özel yörünge hesaplama düğümleri oluşturmayı hedefliyor. SpaceX ve Elon Musk tarafından daha önce açıklanan parametrelere göre, AI1 uyduları batarya desteğiyle 250 kW civarında bir tepe güce sahip olacak. Ortalama güçlerinin ise 160–210 kW aralığında olduğu tahmin ediliyor.

Bu devasa cihazlara NVIDIA Rubin NVL72 rafının (72 adet Rubin GPU ve Vera işlemcisi) yerleştirilmesi planlanıyor. Cihazların güneş eşzamanlı yörüngeye fırlatılması, açılır sıvı radyatörler kullanılarak soğutulması ve Starlink sistemi ile lazer kanalları üzerinden bağlanması öngörülüyor.

Gelecek planları ve yer merkezlerine alternatif

Projenin prototiplerinin Starship roketi kullanılarak 2027'nin başlarında fırlatılması planlanıyor. Seri üretimin ise aynı yılın sonuna doğru başlaması hedefleniyor ve her fırlatmada 30 ila 50 adet cihazın yörüngeye çıkarılması öngörülüyor.

Bu girişim, yer tabanlı veri merkezlerinin mevcut kısıtlamalarına bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Uzayda kesintisiz güneş enerjisi ve ısıyı dışarı atmak için vakum ortamı bulunması, ayrıca yerel elektrik şebekeleriyle ilgili karmaşık anlaşmalara ihtiyaç duyulmaması projeyi önemli kılıyor.