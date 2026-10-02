Brezilya Milli Takımı, Hindistan'daki hazırlık maçı öncesinde güvenliği artırdı

·3·Spor
Brezilya Milli Takımı, Hindistan'daki hazırlık maçı öncesinde güvenliği artırdı

Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), Hindistan'ın Kalküta şehrinde oynanacak tarihi hazırlık maçı öncesinde sekiz kişilik özel bir güvenlik ekibini görevlendirdi. Beş kez dünya şampiyonu olan ekip, Lionel Messi'nin ziyareti sırasında yaşanan kargaşanın tekrarlanmaması için son derece sıkı güvenlik önlemleri alıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Goal.com'un haberine göre, Brezilya Milli Takımı, geçtiğimiz Aralık ayında Salt Lake Stadyumu'nda yaşanan kalabalık kargaşası ve protestolardan ders çıkardı. O dönemde VIP kişilerin görüş açısını kapatması nedeniyle öfkelenen taraftarlar koltukları kırmıştı. Bu durumdan yola çıkan ev sahibi ekip, bu kez güvenliği her zamankinden daha ciddiye alıyor.

Özel güvenlik önlemleri ve artırılmış koruma

Organizasyon yetkililerinin verdiği bilgiye göre, gelen heyetin güvenliğini sağlamak amacıyla Güney Amerikalı uzmanlar ve eski askerlerden oluşan özel bir grup görevlendirildi. Bu güvenlik hizmeti, yerel kolluk kuvvetleriyle yakın iş birliği içinde çalışarak tüm hareketlerin uluslararası standartlara uygun olmasını garanti ediyor.

Şu anda futbolcuların kaldığı otel adeta korunan bir kaleye dönüştürülmüş durumda ve her kat gece gündüz kontrol altında tutuluyor. Ayrıca, milli takımın kapalı antrenman sahasının çevresine ek çitler yerleştirilerek dış etkilerden tamamen korunması sağlandı.

Yıldız kadro ve yaklaşan sınav

Takım kaptanı Marquinhos önderliğinde Vinícius Júnior, Gabriel Magalhães ve Bruno Guimarães gibi yıldız futbolculardan oluşan kadro, Çarşamba günü sıkı protokoller eşliğinde Kalküta'ya ulaştı. Beş kez dünya kupası kazanan ekip, bu kez güvenlik konusunda hiçbir riske yer bırakmamaya kararlı.

Salt Lake Stadyumu'nda oynanacak bu uluslararası karşılaşma, dünyanın beş numaralı takımı için hücum kombinasyonlarını deneme fırsatı sunarken, sıralamada 138. sırada yer alan Hindistan Milli Takımı için ciddi bir taktik sınav olacak. Panama ile berabere kalan ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı maç boyunca tavizsiz bir savunma yapmak zorunda kalacak.

BrezilyaHindistanFutbolGüvenlikLionel Messi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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