Macaristan’da Hacıları Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı

Macaristan’ın doğusunda hacıları taşıyan Polonya plakalı bir otobüsün kaza yapması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi de ağır yaralandı. Faci̇a, 16 Ağustos sabahı M3 otoyolunda, Mezőkeresztes kenti yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre otobüste 57 yolcu ve iki şoför bulunuyordu. Yolcular, Bosna-Hersek’teki ünlü Medjugorje hac merkezinden Polonya’ya dönüyordu. Saat 01.00 sıralarında otobüs yoldan çıkarak yol kenarındaki hendeğe girdi ve yan yattı.

Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştığında bazı yolcuların devrilen otobüsün içinde, hatta koltukların altında sıkıştığı belirlendi. Yaralılar Miskolc, Debrecen, Eger ve yakındaki diğer kentlerdeki hastanelere kaldırıldı. Resmî bilgilere göre 37 kişi hafif yaralandı.

Kazanın ilk nedeni olarak şoförün direksiyon başında uyuyakalması ihtimali üzerinde duruluyor. Şoför hayatta kaldı ve polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik güçleri olayın kesin nedenlerini araştırıyor.

Kazadan kurtulan yolculardan Helena Tluchek, olay yerindeki manzarayı dehşet verici olarak nitelendirdi. Yaralı olmasına rağmen enkazın altında kalan iki kişiyi çıkarmaya ve kız kardeşine yardım etmeye çalıştı.

Facia, Polonya ve Macaristan makamlarını da derin üzüntüye boğdu. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Polonya hükümeti ise hayatta kalan vatandaşlarını ülkelerine döndürmek için özel önlemler alacağını açıkladı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin tamamının Polonya vatandaşı olduğu resmen doğrulandı.