Abdumalik Xalakov Asya şampiyonu oldu: Finalde Koreli boksör mağlup edildi

Aichi–Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda Özbekistan heyeti için bir altın madalya daha kazanıldı. Ünlü boksörümüz Abdumalik Xalakov, final maçını galibiyetle tamamlayarak Asya Oyunları şampiyonu oldu.

Altın madalya için yapılan belirleyici müsabakada Xalakov Güney Kore temsilcisi Jang Dong-wan ile ringe çıktı. Çetin ve çekişmeli geçen maçın sonunda hakemler oybirliğiyle Özbek boksörün galibiyetini ilan etti.

Finalde hakem kararı oybirliğiyle Xalakov lehine

Abdumalik Xalakov, final maçının ilk dakikalarından itibaren aktif bir performans sergiledi. Maç boyunca her iki boksör de inisiyatifi ele geçirmek için ciddi bir mücadele verdi.

Belirleyici müsabaka sona erdiğinde hakemler kararını açıkladı.

Oybirliğiyle karar — Abdumalik Xalakov'un zaferi.

Böylece Özbek boksör, Jang Dong-wan'ı mağlup ederek Aichi–Nagoya-2026 Asya Oyunları'nın altın madalyasını kazandı.

Abdumalik Xalakov finalde de kalitesini konuşturarak Asya Oyunları şampiyonluğuna ulaştı.

Özbek boksundan bir altın daha

Xalakov'un şampiyonluğu, Özbekistan heyeti için Aichi–Nagoya-2026'daki bir diğer önemli sonuç oldu.

Turnuvanın boks müsabakalarında vatandaşlarımız altın madalya mücadelesinde yüksek seviyelerini sergiliyor. Xalakov ise finalin en kritik anında galibiyete uzanarak podyumun en üst basamağına yerleşti.

Jahongir Zokirov'un maçı da sırada

Özbek boksseverleri bir heyecanlı final maçı daha bekliyor.

Sırada vatandaşımız Jahongir Zokirov ringe çıkacak. Altın madalya için Kazakistan temsilcisi Aybek Oralbay ile kozlarını paylaşacak.

Yani, Aichi–Nagoya-2026 boks müsabakalarında Özbekistan için şampiyonluk maçları devam ediyor.

Altın sayısı yine arttı

Abdumalik Xalakov'un zaferiyle Özbekistan heyetinin Aichi–Nagoya-2026'daki altın madalya sayısı bir basamak daha yükseldi.

Xalakov, güçlü rakiplerin katıldığı turnuvayı şampiyonlukla tamamlayarak Özbek boksunun Asya arenasındaki bir başka büyük zaferini sağladı.