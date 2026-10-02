Apple katlanabilir iPhone Duo ekranının özel detaylarını açıkladı

·5·Teknoloji
Apple katlanabilir iPhone Duo ekranının özel detaylarını açıkladı

ABD'li teknoloji devi Apple, yaklaşan katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo modeli hakkındaki tartışmalara açıklık getirdi. ixbt.com'un haberine göre, cihazın iç ekranındaki katlama izi kullanıcıyı rahatsız ederse, özel bir koruyucu katman değişimi ile bu durum giderilebilecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Apple Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kate Bergeron, yeni cihazın tasarımının kullanıcılara ek kolaylıklar sağlamak üzere geliştirildiğini doğruladı. Uzmanlar, katlanabilir ekranlar için özel bir nanokristal kaplama üzerinde uzun süre çalıştı.

Ekran özellikleri ve koruyucu katman

Bu nanoyapılı koruyucu katman, 7,6 inçlik esnek OLED ekranın üzerine yerleştirilmiş olup, ışık yansımasını azaltma ve panelin merkezindeki katlama çizgisini görsel olarak gizleme görevini üstleniyor. Şirket yetkililerine göre bu kaplama yüksek dayanıklılığa sahip olsa da, zamanla katlama noktası görünür hale gelebilir.

Eğer kullanıcı bu durumdan rahatsız olursa, koruyucu katmanı yenisiyle değiştirme imkanına sahip olacak. Özellikle ABD'de AppleCare+ hizmetine sahip müşteriler için bu işlemin maliyetinin sadece 20 ABD doları olacağı belirtildi.

Teknik özellikler ve kasa tasarımı

Akıllı telefonun iç Super Retina XDR ekranı 1878 × 2670 piksel çözünürlüğe ve inç başına 430 piksel yoğunluğa sahip. Dış panel ise 5,4 inç boyutunda, 1398 × 2034 piksel çözünürlükte ve 460 ppi yoğunlukta çalışıyor. Her iki ekran da ProMotion teknolojisi ile 120 Hz'e kadar adaptif yenileme hızını, HDR ve True Tone özelliklerini destekliyor.

Cihazın maksimum dış mekan parlaklığı 3000 nit olup, kontrast oranı 2.000.000:1 seviyesindedir. iPhone Duo kasası dayanıklı titanyumdan üretilmiş olup, ön ve arka paneller Ceramic Shield koruyucu cam ile kaplanmıştır. Cihazın açık haldeki kalınlığı 5,2 mm, katlandığında ise 11,3 mm olup ağırlığı 254 gramdır.

AppleiPhone DuoAkıllı TelefonTeknolojiOLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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