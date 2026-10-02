Jahongir Zokirov'dan gümüş: Özbek boksörler Asya Oyunları'nda 7 madalya kazandı

Japonya'da düzenlenen 20. Asya Oyunları'nda boks müsabakaları sona erdi! Süper ağır sıklet final maçı milyonlarca spor hayranının odak noktası oldu. Süper ağır sıklette (+90 kg) ülkemizi temsil eden yetenekli boksör Jahongir Zokirov, altın madalya için ezeli rakibi Kazakistanlı Aybek Oralbay ile ringe çıktı. Oldukça çekişmeli ve dramatik geçen karşılaşmanın sonunda boksörümüz gümüş madalyanın sahibi oldu. Peki, final maçı nasıl geçti ve Özbekistan milli takımı bu büyük kıtasal turnuvayı kaç madalya ile tamamladı?

Süper ağır sıklette sıcak derbi: Zokirov - Oralbay karşılaşması

Final maçı, gerçek ağır sıklet boks sanatına yakışır bir şekilde gerçekleşti:

Şiddetli direniş: Jahongir Zokirov ile Aybek Oralbay arasındaki mücadele, ilk raunttan itibaren yüksek baskı ve yoğunlukla başladı;

Çetin mücadele: Özbek boksör, rakibini birkaç kez zor duruma düşürerek isabetli yumruklar çıkardı;

Hakem kararı: Maç sonuna kadar devam etti ve hakemler puanlama sonucunda galibiyeti Kazak boksöre verdi;

Gümüş kürsü: Jahongir Zokirov, 20. Asya Oyunları'nın ikincisi olarak delegasyonumuza değerli bir gümüş madalya kazandırdı.

Milli takımdan 7 madalya: Turnuva sonuçları

«Böylece Özbekistan boks milli takımı, Japonya'nın ev sahipliği yaptığı 20. Asya Oyunları'ndaki müsabakaları toplam 7 madalya ile başarıyla tamamladı. Temsilcilerimiz 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti».

Boksörlerimiz bu turnuvada da kıtadaki en güçlü okullardan biri olduklarını bir kez daha kanıtladılar.

Özbekistan boks takımının madalya tablosu (Tablo)

Madalya derecesi Madalya sayısı Önemli sonuçlar Altın 2 adet Kıta şampiyonu olan sporcularımız Gümüş 1 adet Jahongir Zokirov (+90 kg, finalist) Bronz 4 adet Yarı finale kadar başarıyla ilerleyen boksörlerimiz Toplam 7 madalya 20. Asya Oyunları (Japonya)

Sizce Jahongir Zokirov ile Aybek Oralbay arasındaki final maçında hakem kararı ne kadar adildi? Boksörlerimizin 7 madalyalık genel performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

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