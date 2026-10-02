Arturo Vidal, Ronaldo'nun yanında yer alarak Jesus ve eleştirmenlere sert çıktı

·12·Spor
Arturo Vidal, Ronaldo'nun yanında yer alarak Jesus ve eleştirmenlere sert çıktı

Portekiz milli takımında Cristiano Ronaldo ve teknik direktör Jorge Jesus arasındaki anlaşmazlığın ardından patlak veren kriz, futbol dünyasını ikiye böldü! Ronaldo'nun milli takım kampından olaylı bir şekilde ayrılması büyük tartışmalara yol açarken, Barcelona, Juventus ve Bayern Münih'in eski yıldızı Arturo Vidal, beklenmedik bir şekilde efsanevi golcüyü açıkça savundu. Barcelona'nıneski bir temsilcisi olmasına rağmen, Şilili orta saha oyuncusu Cristiano'ya yönelik baskıyı kabul edilemez bir adaletsizlik olarak nitelendirdi. Peki, Vidal, Ronaldo'nun büyüklüğü ve milli takımdaki yeri hakkında neler söyledi?

«Portekiz'i başka bir seviyeye taşıyan efsane»

Arturo Vidal Madrid Xtra gazetesine verdiği röportajda, Ronaldo'nun milli takım ve dünya futbol tarihindeki statüsüne dikkat çekti:

  • Statü ve tarihi hizmet: Vidal'e göre, Portekiz'i sıradan bir takımdan dünyanın en güçlü milli takımları arasına taşıyan isim bizzat Cristiano'dur;

  • Tarihin en iyi 4 dehası: Şilili futbolcu, Ronaldo'yu futbol tarihindeki en büyük dört oyuncudan biri olarak tanımladı;

  • Tam destek: Cristiano'nun yanında olduğunu belirterek, ona karşı takınılan tavrı kesinlikle kabul edilemez bir «saygısızlık» olarak değerlendirdi;

  • Krizin gölgesindeki sonuç: Portekiz, Ronaldo olmadan Danimarka'yı 4-2 mağlup edip 9 puanla liderliğini perçinlemiş olsa da, soyunma odasındaki atmosfer hala odak noktası olmaya devam ediyor.

Arturo Vidal'in sert açıklaması

«Cristiano, Portekiz'i dünyanın en güçlü milli takımları arasına sokan futbolcudur. Portekiz'i tamamen başka bir seviyeye çıkardı. Şahsen onu tamamen destekliyorum. Söyleyebilirim ki, Ronaldo futbol tarihindeki en büyük dört futbolcudan biridir. Ona yapılan muamele kesinlikle saygısızlıktır».

Eski ezeli rakip kulüplerin temsilcileri bile Ronaldo'nun milli takıma yaptığı eşsiz katkıyı kabul ederek, teknik direktör Jorge Jesus'un kararlarını sorguluyor.

Ronaldo krizi ve Portekiz'in bugünkü durumu

Gösterge / Faktör

Resmi durum ve görüşler

Görüş bildiren yıldız

Arturo Vidal (Barcelona, Juventus, Şili milli takımı eski oyuncusu)

Vidal'in pozisyonu

Ronaldo'yu tamamen destekliyor, ona yapılan muameleyi saygısızlık olarak nitelendiriyor

Ronaldo'nun statüsü (Vidal'in yorumu)

Futbol tarihindeki en büyük 4 futbolcudan biri

Krizin nedeni

Teknik direktör Jorge Jesus ile yaşanan iç anlaşmazlık

Uluslar Ligi'ndeki durum

Danimarka karşısındaki 4-2'lik galibiyetten sonra takım 9 puanla 1. sırada

Sizce Arturo Vidal haklı mı: Jorge Jesus ve Portekiz milli takımı, Ronaldo gibi yaşayan bir efsaneye karşı gerçekten saygısızlık mı yaptı, yoksa disiplin her türlü yıldızdan üstün mü tutulmalı? Ronaldo milli takıma dönmeli mi?

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Cristiano RonaldoJorge JesusArturo VidalPortekizFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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