İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester City davasındaki suçlamalara yanıt verdi

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Manchester City kulübünün Premier Lig'in finansal kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunmasıyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Bu ciddi durumun sporun itibarına zarar verdiği ve oyunun adaletine gölge düşürdüğü vurgulandı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Finansal usulsüzlükler ve bağımsız komisyon raporu

Bağımsız komisyon tarafından açıklanan 40 sayfalık karara göre, Manchester City kulübünün gelirlerini yapay olarak artırmak için 830 milyon sterlinin üzerinde gizli finansman şemaları kullandığı tespit edildi. Bu karmaşık finansal uygulamaların, Premier Lig ve UEFA tarafından belirlenen katı kuralları aşmak amacıyla kurgulandığı belirtildi.

Kulüp yöneticileri, finansal desteğin sahibi Şeyh Mansur'un Abu Dhabi United Group (ADUG) şirketinden değil, Abu Dabi Veliaht Prensi Divanı'ndan (CPC) geldiğini iddia etmişlerdi. Onlara göre bu, sponsorların yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için yapılmıştı. Ancak komisyon, bu savunmayı kesin bir dille reddederek durumu tamamen gerçek dışı olarak nitelendirdi.

FA'nın kararlı duruşu ve sonuçları

Soruşturma bulgularını yorumlayan panel üyeleri, bu açıklamanın gizli finansman şemasının gerçek durumunu örtbas etmek amacıyla sonradan uydurulduğunu belirtti. Söz konusu ihlallerin ardından İngiltere Futbol Federasyonu, durumu yakından takip ettiğini ve disiplin cezası uygulama ihtimalini göz ardı etmediğini bildirdi.

FA, resmi açıklamasında Bağımsız Komisyon'un kararının oyunun dürüstlüğü açısından ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı. Kurum, kararı ve etkilerini dikkatle incelediğini, gerekli durumlarda uygun adımları atacağını belirtti.

Şu anda Premier Lig ile Manchester City futbol kulübü arasındaki hukuki süreç devam ettiği için, federasyon gelişmeleri adım adım izlemeye devam edeceğini ekledi. Bu suçlama kararının yankıları Etihad Stadyumu yönetim kurulunun ötesine geçerek, kulübün ana ticari ortaklarının finansal faaliyetlerini de sıkı bir denetim altına alıyor.