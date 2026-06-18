“Dünyanın En Çirkin Adamı” Olarak Tanınan Kişinin Şaşırtıcı Kaderi

·31·Dünya
“Dünyanın En Çirkin Adamı” Olarak Tanınan Kişinin Şaşırtıcı Kaderi

Uganda'da yaşayan 63 yaşındaki Godfrey Baguma, kendisini hiçbir tereddüt yaşamadan “dünyanın en çirkin adamı” olarak adlandırıyor. Bu sözü bir şaka değil; aksine, bu unvan onun hayatta kendisini kabul etmesine ve özgüvenini güçlendirmesine yardımcı oldu.

2002 yılında Godfrey, Uganda'da düzenlenen “en çirkin adam” yarışmasına katılarak birincilik kazandı. Birçok kişi için böyle bir unvan ağır gelebilirdi, ancak o bunu hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriyor.

Godfrey, yaşamı tehdit eden çok nadir bir hastalık olan fibrodisplazi ossifikans progresiva (FOP), yani “taş adam hastalığı” ile yaşıyor. Bu hastalık nedeniyle vücuttaki kaslar ve bağ dokuları yavaş yavaş kemiğe dönüşüyor.

Yeni “Most Extreme Humans” programının 17 Haziran'da yayınlanacak bölümünde bu konu hakkında açıkça konuştu.

“En çirkin adam unvanını kazandığımda kendime: ‘Ben tam olarak böyle biriyim’ dedim. Bugüne kadar geldim ve demek ki hala bazıları için değerliyim. Bu bana özgüven verdi,” diyor.

Sokakta engelli bir adamla birlikte bir grup insan

Uzmanlar, FOP hastalarında hastalığın çocuklukta başladığını belirtiyor. Önce boyun ve omuz bölgeleri hareketsiz kalıyor, daha sonra süreç kol ve bacaklara yayılıp hareket kabiliyetini ciddi şekilde kısıtlıyor.

Ağız ve çene çevresindeki kaslar da kemiğe dönüşürse, kişinin konuşması ve beslenmesi zorlaşır. Kaburgalar çevresindeki kemik artışı ise solunum sürecini olumsuz etkiler.

Baguma, “Bu hastalık kaslara saldırıyor. Kaslar büyüyüp kemiğe dönüşüyor ve bu da çok şiddetli ağrılara neden oluyor,” diyor.

En endişe verici yönlerden biri, herhangi bir yaralanmanın, hatta düşmenin, cerrahi operasyonların veya grip gibi virüslerin yeni kemiklerin daha hızlı oluşmasına neden olabilmesidir.

Aşılanma süreci veya diş hekimi muayenesinde kullanılan lokal anestezik iğneler bile ek kemik oluşumu riskini artırıyor.

Şişliklerin oluşması da FOP'nin temel sorunlarından biridir. Yeni kemikler lenf damarlarını sıkıştırır, sonuç olarak lenf sıvısı serbestçe hareket edemez ve vücudun bazı bölgelerinde birikir.

Yüzü deforme olmuş bir kişi kalabalık bir caddede arabaların önünde duruyor

Godfrey'nin hastalığı son derece nadirdir ve dünya genelinde her bir milyon kişiden sadece birinde görülür. Bugüne kadar resmi olarak sadece birkaç yüz vaka kaydedilmiştir.

Günümüzde FOP ile yaşayan hastalar için bazı tedavi yöntemleri mevcuttur. Bunlar arasında, yeni kemik oluşumunu sınırlayan bir ilaç 2023 yılında ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanmıştır.

Ayrıca, solunum yolu enfeksiyonlarına yatkınlık yüksek olduğu için antibiyotikler, ağrı ve şişlikleri azaltmak için ise kortikosteroidler önerilmektedir.

Aynı zamanda hastalar, hareketliliği kolaylaştırmak amacıyla özel ayakkabılar ve ortopedik aparatlar kullanmaktadır.

Godfrey Baguma, Uganda'nın küçük köylerinden birinde dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren alay ve aşağılamalara maruz kaldı.

“Yıllar boyunca birçok kişi bana ‘goril’ dedi. Bazıları ‘maymun’, bazıları ise ‘babun’ diye hitap etti. Bu benim için normal bir durum haline geldi,” diyor.

Sorunu ilk kez 10 yaşındayken yüzünde garip bir şişlik fark ettiğinde hissetti.

Buna rağmen, yetişkinliğe kadar kesin bir teşhis konulmadı. Daha sonra sekiz çocuk babası oldu. Çocuklarının altısı, hayatındaki en yakın insan olan Namande Kate ile dünyaya geldi.

Yüzü deforme olmuş bir adam ve kalabalık ailesi

Daha önce KFM radyosuna verdiği mülakatta, “Ona dış görünüşümü kendimin seçmediğini ve eğer beni kendisine ağır bir yük olarak görürse gidebileceğini açıkladım,” demişti.

Ancak eşi onu tamamen farklı görüyor.

Barcroft yayın organına verdiği röportajda, “Godfrey dışarıdan bakıldığında yakışıklı bir adam olmayabilir ama kalbi çok iyidir. İnsanların da onu benim gördüğüm gibi görmelerini isterdim,” demişti.

Yüzü deforme olmuş bir adam, eşi ve bebeğinin iki farklı fotoğrafı

Yaklaşık on yıl önce, Uganda'daki Mbarara Hastanesi tıp bölümü başkanı Doktor Tony Wilson, bir MR çekimi yaparak nihayet ona resmi teşhisi koydu.

Doktorlar, bu hastalığın çocuklarına geçmeyeceğini de bildirdiler.

Buna rağmen Godfrey, bu acının hayatını yönetmesine asla izin vermedi. Müzik, motivasyon konuşmaları ve komedi alanında faaliyet göstererek başkalarına da ruhsal güç vermeye devam ediyor.

Godfrey BagumaUganda
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İtalya'da Lüks Villalarda Tamamen Ücretsiz Konaklama Fırsatıİtalya'da Lüks Villalarda Tamamen Ücretsiz Konaklama FırsatıDün, 15:55Et için çalınan 400'den fazla kedi kurtarıldıEt için çalınan 400'den fazla kedi kurtarıldıDün, 14:34ABD - İran Barış Anlaşmasının Sansasyonel Detayları Ortaya ÇıktıABD - İran Barış Anlaşmasının Sansasyonel Detayları Ortaya ÇıktıDün, 12:59Belaruslu 28 çocuk futbolcunun bulunduğu otobüse saldırıBelaruslu 28 çocuk futbolcunun bulunduğu otobüse saldırıDün, 12:41Kırgızistan'da Bloggerlar İçin 5 Yıllık Vergi Muafiyeti GetirildiKırgızistan'da Bloggerlar İçin 5 Yıllık Vergi Muafiyeti GetirildiDün, 12:25Dünyadaki 10 Büyük Su Havzası Gözler Önünde KuruyorDünyadaki 10 Büyük Su Havzası Gözler Önünde KuruyorDün, 11:51
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti