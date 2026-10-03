Kiev'de kitlesel gösteri: Bağımsızlık Meydanı'nda binlerce kişi barış talep ediyor

·2·Dünya
Kiev'de kitlesel gösteri: Bağımsızlık Meydanı'nda binlerce kişi barış talep ediyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde kitlesel gösteriler başladı. Edinilen bilgilere göre, farklı bölgelerden yaklaşık 4 bin vatandaş şehre gelerek savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi talebiyle meydanlara döküldü.

Ukrayna'nın «Vremya.ua» yayın organının haberine göre, ana protesto mitinglerinden biri başkentin tam kalbinde, Bağımsızlık Meydanı'nda (Maydan) gerçekleşiyor.

Meydandaki durum: Pankartlar ve aktivistler

Olay yerinden paylaşılan video görüntülerinde, Bağımsızlık Meydanı'na kesintisiz bir insan akışının olduğu görülüyor:

  • Göstericiler, ellerinde barış çağrısı yapan çeşitli sloganlar ve pankartlarla toplanıyor.

  • Bölgede güvenliği sağlamak amacıyla çok sayıda kolluk kuvveti görev yaparken, yerel ve yabancı basın mensupları da gelişmeleri takip ediyor.

  • Eyleme katılanlar arasında Amerikalı gazeteci Sergey Lyubarskiy ve tanınmış Ukraynalı aktivist, eski opera sanatçısı Todor Panovskiy'nin de bulunduğu belirtiliyor.

Gösterilerin arkasında kim var?

«Strana» gazetesinin yazdığına göre, söz konusu miting, daha önce Odessa'da gazeteci ve insan hakları savunucusu olarak çalışmış Ukraynalı asker Aleksandr Todorovtarafından organize edildi:

  • Todorov, ilk kez Eylül ayı başında yolsuzluğa son verilmesi, ordudaki sorunların çözülmesi ve barış yolunun seçilmesi talebiyle insanları sokağa çıkmaya çağırmıştı.

  • Eylül ayı ortasında, askeri birliği izinsiz terk etme suçlamasıyla tutuklandı. Mahkeme kendisine 175 bin grivna kefalet belirledi; para tamamen toplanmış olmasına rağmen, banka incelemeleri nedeniyle hala tutukevinde bulunuyor.

  • Buna rağmen, onun çağrısıyla başkentte binlerce kişi toplanarak barış talebini dile getiriyor.

MaydanTodor PanovskiySergey LyubarskiyVremya.uaUkrayna
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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