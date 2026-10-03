Bazı iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarında bağlantı sorunu ortaya çıktı

·6·Teknoloji
Bazı iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarında bağlantı sorunu ortaya çıktı

ABD'deki bazı kullanıcılar, yeni iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarında ciddi bir arıza ile karşılaştı. Cihazlar beklenmedik bir şekilde mobil ağ bağlantısını tamamen kaybediyor ve yalnızca SOS moduna geçiyor, bu da günlük kullanımda büyük zorluklara yol açıyor. Bu durum Ixbt.com tarafından bildirildi. MacRumors ve 9to5Mac tarafından yayınlanan bilgilere göre, söz konusu sorun şu an için ağırlıklı olarak ABD'nin büyük mobil operatörü AT&T ağında çalışan cihazlarda tespit edildi. Arıza durumunda kullanıcılar normal aramalar yapamıyor, SMS gönderemiyor veya mobil interneti kullanamıyor.

MacRumors va 9to5Mac nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur muammo hozircha asosan AQShning yirik uyali aloqa operatori AT&T tarmogʻida ishlayotgan qurilmalarda aniqlangan. Nosozlik yuzaga kelgan taqdirda foydalanuvchilar oddiy qoʻngʻiroqlarni amalga oshira olmaydi, SMS yubora olmaydi yoki mobil internetdan foydalana olmaydi.

İletişim ve acil durum hizmetleri devre dışı kalıyor

AT&T'nin verilerine göre, bazı durumlarda kullanıcılar için acil durum aramaları bile kullanılamaz hale gelebiliyor. Bu durum, meselenin sadece teknik değil, aynı zamanda güvenlik açısından da ciddi olduğunu gösteriyor.

Apple, söz konusu arızanın varlığını doğruladı ve bunun «az sayıda» kullanıcıyı etkilediğini belirtti. Ancak teknoloji devi, sorunlu akıllı telefonların kesin sayısını açıklamayı reddetti.

Önleyici tedbirler ve kısıtlamalar

Durumu önlemek amacıyla Apple, kullanıcılara iOS 27.0.1 güncellemesini yüklemelerini şiddetle tavsiye ediyor. Ayrıca AT&T operatörü, uyumlu cihazlarda 14 gün içinde otomatik olarak görünmesi gereken güncellenmiş operatör ayarlarını dağıtıyor.

Ancak bu güncellemeler yalnızca sorunu önlemeye hizmet ediyor. Eğer iPhone zaten bağlantısını kaybetmişse, yazılım güncellemelerini yüklemek hiçbir sonuç vermiyor.

Sadece değişim yardımcı oluyor

Apple, bağlantısı kopmuş bir cihazın normal çalışma fonksiyonunu yazılımsal olarak geri getirmenin mümkün olmadığını vurguluyor. Böyle bir durumda akıllı telefonun tamamen değiştirilmesi gerekiyor ve sahiplerine ilgili servis merkezlerine başvurmaları tavsiye ediliyor.

Reddit kullanıcılarının raporları da eSIM'i yeniden etkinleştirmek veya ağ ayarlarını sıfırlamak gibi standart yöntemlerin işe yaramadığını doğruluyor. Apple, şu ana kadar bu ciddi arızanın kesin nedenini ve yazılım düzeltmesinin neden sadece önleyici bir tedbir olarak çalıştığını açıklamadı.

AppleiPhone 18 Pro MaxAT&TMobil İletişimiOS Güncellemesi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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