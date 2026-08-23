7 yaşındaki çocuk Fuji Dağı'nda babası tarafından 8 saat yalnız bırakıldı

Japonya'da 48 yaşındaki bir baba, 7 yaşındaki oğlunu ülkenin en yüksek dağı olan Fuji'de yalnız bırakarak büyük oğluyla yürüyüşüne devam etti. BBC'nin haberine göre olay büyük yankı uyandırdı.

Edinilen bilgiye göre, küçük çocuk yorulduğunu söyleyince baba onu yiyecek ve içecekle bırakıp tırmanışına devam etti. 20 Ağustos günü 7 yaşındaki çocuk, sisli ve yağmurlu havada, 2000 metreden yüksek bir noktadaki bankta tek başına otururken bulundu.

Dağdaki sığınak görevlileri çocuğu zirveye giden yolun altıncı istasyonu yakınında fark ederek durumu polise bildirdi. Baba ise rotanın yedinci ve sekizinci istasyonları arasında, yaklaşık üç saatlik yürüme mesafesinde bulundu. Çocuğun babasını üst istasyondan dönmesi için yaklaşık sekiz saat beklediği öğrenildi.

Kolluk kuvvetleri babayı bu kararı nedeniyle sert bir şekilde uyardı. Yetkililer, tırmanış planından vazgeçilmesi gerekse bile küçük bir çocuğun böyle bir ortamda asla yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Baba, verdiği "aceleci" karar için özür diledi. Ailenin Fujinomiya rotasını kullandığı ve bu rotanın beşinci istasyonuna toplu taşıma ile ulaşılabildiği belirtildi.

Dağcılık uzmanları, beşinci istasyondan Fuji zirvesine tırmanışın yaklaşık beş saat, inişin ise üç saat sürdüğünü ifade ediyor.

Fuji Dağı'ndaki tehlikeler

3776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı'nda son yıllarda çeşitli kazalar yaşandı. Temmuz ayında 99 yaşındaki bir kadın tırmanış sırasında düşerek kalça ve belinden yaralanmış, daha sonra kurtarılmıştı.

Tokyo'nun güneybatısında yer alan Fuji Dağı, 2013 yılında Dünya Mirası statüsü kazandı. Dağ, Tate ve Haku dağları ile birlikte Japonya'nın üç geleneksel "Kutsal Dağı"ndan biri kabul edilir.

Her yıl yaklaşık 200 bin kişi Fuji Dağı'na tırmanıyor. Ancak turist yoğunluğunu ve aşırı kalabalığı önlemek amacıyla bazı rotalarda günlük ziyaretçi sınırlamaları uygulanıyor.