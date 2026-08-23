7 yaşındaki çocuk Fuji Dağı'nda babası tarafından 8 saat yalnız bırakıldı

·1.1K·Dünya
7 yaşındaki çocuk Fuji Dağı'nda babası tarafından 8 saat yalnız bırakıldı

Japonya'da 48 yaşındaki bir baba, 7 yaşındaki oğlunu ülkenin en yüksek dağı olan Fuji'de yalnız bırakarak büyük oğluyla yürüyüşüne devam etti. BBC'nin haberine göre olay büyük yankı uyandırdı.

Edinilen bilgiye göre, küçük çocuk yorulduğunu söyleyince baba onu yiyecek ve içecekle bırakıp tırmanışına devam etti. 20 Ağustos günü 7 yaşındaki çocuk, sisli ve yağmurlu havada, 2000 metreden yüksek bir noktadaki bankta tek başına otururken bulundu.

Dağdaki sığınak görevlileri çocuğu zirveye giden yolun altıncı istasyonu yakınında fark ederek durumu polise bildirdi. Baba ise rotanın yedinci ve sekizinci istasyonları arasında, yaklaşık üç saatlik yürüme mesafesinde bulundu. Çocuğun babasını üst istasyondan dönmesi için yaklaşık sekiz saat beklediği öğrenildi.

Kolluk kuvvetleri babayı bu kararı nedeniyle sert bir şekilde uyardı. Yetkililer, tırmanış planından vazgeçilmesi gerekse bile küçük bir çocuğun böyle bir ortamda asla yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Baba, verdiği "aceleci" karar için özür diledi. Ailenin Fujinomiya rotasını kullandığı ve bu rotanın beşinci istasyonuna toplu taşıma ile ulaşılabildiği belirtildi.

Dağcılık uzmanları, beşinci istasyondan Fuji zirvesine tırmanışın yaklaşık beş saat, inişin ise üç saat sürdüğünü ifade ediyor.

Fuji Dağı'ndaki tehlikeler

3776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı'nda son yıllarda çeşitli kazalar yaşandı. Temmuz ayında 99 yaşındaki bir kadın tırmanış sırasında düşerek kalça ve belinden yaralanmış, daha sonra kurtarılmıştı.

Tokyo'nun güneybatısında yer alan Fuji Dağı, 2013 yılında Dünya Mirası statüsü kazandı. Dağ, Tate ve Haku dağları ile birlikte Japonya'nın üç geleneksel "Kutsal Dağı"ndan biri kabul edilir.

Her yıl yaklaşık 200 bin kişi Fuji Dağı'na tırmanıyor. Ancak turist yoğunluğunu ve aşırı kalabalığı önlemek amacıyla bazı rotalarda günlük ziyaretçi sınırlamaları uygulanıyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yeni Güçler: Kuzey Koreya'dan 400 İHA Operatörü ve İstihkamcı Cepheye Sevk EdiliyorYeni Güçler: Kuzey Koreya'dan 400 İHA Operatörü ve İstihkamcı Cepheye Sevk EdiliyorBugün, 11:26Zelenskiy'nin benzeri hapisten cepheye gidiyor: Sarukyan'ın beklenmedik kararıZelenskiy'nin benzeri hapisten cepheye gidiyor: Sarukyan'ın beklenmedik kararıBugün, 11:2136 yaşındaki FIDE yöneticisi aniden hayatını kaybetti36 yaşındaki FIDE yöneticisi aniden hayatını kaybettiBugün, 11:12«Füzeler fırlatılmadan imha edilecek»: İngiltere Başbakanı Kiev'de gizli anlaşmayı açıkladı«Füzeler fırlatılmadan imha edilecek»: İngiltere Başbakanı Kiev'de gizli anlaşmayı açıkladıBugün, 11:03Tokyo'da suşi servisi yapan sıra dışı otobüs hizmete giriyorTokyo'da suşi servisi yapan sıra dışı otobüs hizmete giriyorBugün, 10:44BM'de Keskin Dönüş: 50 Ülke Rusya'yı Kınadı, Ancak 143 Ülke Desteklemedi!BM'de Keskin Dönüş: 50 Ülke Rusya'yı Kınadı, Ancak 143 Ülke Desteklemedi!Bugün, 10:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti