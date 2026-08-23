Çinli robot Usain Bolt'un rekorundan daha hızlı koştu

·1.2K·Dünya
Çinli robot Usain Bolt'un rekorundan daha hızlı koştu

Çinli Honor şirketi tarafından geliştirilen Lightning adlı insansı robot, 100 metrelik mesafeyi 9,32 saniyede koşarak ilk testinde Usain Bolt'un dünya rekorunu kırdı. Bolt, 2009 yılında 100 metreyi 9,58 saniyede koşarak rekor kırmıştı. Bu gelişme "Securitylab" tarafından bildirildi.

Lightning, test sırasında saniyede 14,5 metre, yani saatte yaklaşık 52 kilometre hıza ulaştı. Ancak bu sonuç resmi bir yarışta değil, oyunlar öncesindeki hazırlık testinde kaydedildi. Yarışmanın ilk aşamasında ise Lightning 9,47 saniyelik bir derece elde etti.

22-26 Ağustos tarihleri arasında Pekin'de düzenlenen II. Dünya İnsansı Robot Oyunları'na 16 ülkeden 666 takım ve toplam 2056 robot katılıyor. Programda 51 yarışma türü ve 1301 müsabaka yer alıyor.

Robotlar koşunun yanı sıra futbol, masa tenisi, halter, dövüş sanatları ve dans gibi alanlarda da yeteneklerini sergiliyor. Ayrıca fabrika, otel, ev ve lojistik gibi gerçek yaşam koşullarında çeşitli görevleri yerine getirme konusunda da test ediliyorlar.

Yarışmanın açılış gününde bir diğer Çinli robot olan Tiangong Ultra 100 metrelik mesafeyi 9,39 saniyede tamamlayarak Bolt'un 9,58 saniyelik rekorunu geride bıraktı. Böylece robotlar, kısa mesafe koşularında insanların kaydettiği en iyi derecelerden bile daha hızlı hareket edebildiklerini kanıtladı.

Çinli robot Usain Bolt'un rekorundan daha hızlı koştu
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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