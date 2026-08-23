Japonya'da bir baba 7 yaşındaki oğlunu Fuji Dağı'nda terk etti

·512·Dünya
Japonya'da bir baba 7 yaşındaki oğlunu Fuji Dağı'nda terk etti

Japonya'nın Fuji Dağı'nda bir babanın 7 yaşındaki oğlunu yalnız bırakıp zirveye doğru yürüyüşüne devam etmesi üzerine polis müdahale etmek zorunda kaldı. Olay 20 Ağustos'ta gerçekleşti.

Yerel basında çıkan haberlere göre baba, 7 ve 12 yaşlarındaki iki oğluyla birlikte dağın geleneksel "Fujinomiya" rotasını kullanarak 3776 metre yükseklikteki zirveye ulaşmak için yola çıktı. Ancak yolun başında küçük oğul yoruldu. Büyük çocuk ise önden ilerledi.

Bunun üzerine baba, 7 yaşındaki çocuğunu yol kenarındaki bir banka oturtup ona su ve yiyecek bıraktı ve orada beklemesini söyledi. Kendisi ise büyük oğlunun peşinden yukarı doğru hareket etti.

Aradan geçen zamanın ardından "Fujinomiya" rotasının altıncı istasyonundaki görevliler, 2 kilometreden fazla yükseklikte yalnız kalan çocuğu buldu. Çocuk yağmur ve sis altında bekliyordu. Görevliler durumu hemen polise bildirdi.

Kolluk kuvvetleri, yedinci ve sekizinci istasyonlar arasında babayı da tespit etti. Babasının, çocuğu bıraktığı yerden oldukça uzaklaştığı ve yaklaşık üç saatlik yürüme mesafesi katettiği anlaşıldı.

Polis, babaya derhal geri dönmesini emretti. Çocuk ise yaklaşık sekiz saat boyunca yalnız kalmıştı. Babaya, çocuğunu tehlikeli bir bölgede gözetimsiz bıraktığı için ciddi bir uyarı verildi. Hatasını kabul eden baba, polisten özür diledi.

Polis memurlarından biri durumu değerlendirirken, zirveye çıkma planından vazgeçilmesi gerekse bile çocuğun asla yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

"Fujinomiya" rotası, toplu taşıma ile ulaşılabilen beşinci istasyondan başlar. Buradan Fuji Dağı'nın zirvesine çıkmak için yaklaşık beş saat, geri dönmek için ise üç saat daha gerekmektedir.

Son yıllarda Fuji Dağı'nda turistlerle ilgili bir dizi olumsuz olay kaydedildi. Tokyo'nun güneybatısında yer alan dağ, Japonya'nın üç kutsal dağından biri olarak kabul edilir. Fuji Dağı, 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır.

Her yıl yaklaşık 200 bin kişi dağın zirvesine tırmanmaktadır. Turist akışını düzenlemek amacıyla bazı rotalarda mevsimsel ve günlük kısıtlamalar da uygulanmaktadır.

JaponyaFuji DağıTurizmGüvenlikUNESCO
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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