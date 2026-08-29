2026 Dünya Kupası sırasında internette "büyücü" olarak ünlenen Ganalı taraftar dolandırıcılıkla suçlanıyor

Gana milli takımına verdiği destek ve tribünlerde havaya beyaz toz saçmasıyla internette ünlenen, "Powder Man" lakabıyla tanınan Kailani Ibrahim Kpa, vize ve seyahat dolandırıcılığı şüphesiyle tutuklandı.

Gana Yayın Kurumu'nun (GBC) haberine göre Kpa, 24 Ağustos'ta Akra'nın East Legon bölgesinde Gana polisinin ilgili birimi tarafından gözaltına alındı.

Kpa'nın, birçok kişiden para alarak onlara Kanada, ABD ve Nikaragua'ya seyahat ayarlama sözü verdiği iddia ediliyor.

Mahkemeye sunulan bilgilere göre, 13'ten fazla kişiden 30 bin dolardan fazla para alındığı belirtildi. Bazı yerel medya kuruluşları, mağdurların şikayetlerine dayanarak zararın 50 bin doları aşabileceğini yazdı.

Ancak polis, bu rakamı henüz resmi nihai zarar miktarı olarak doğrulamadı.

Kpa, 26 Ağustos'ta Akra 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, 400 bin Gana sedisi kefalet ve üç kefil şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Davanın bir sonraki duruşması 28 Eylül'e ertelendi.