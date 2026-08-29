Mucize: Nepal'deki korkunç sel felaketinde bir aile hayatta kaldı (Video)

·15·Dünya
Mucize: Nepal'deki korkunç sel felaketinde bir aile hayatta kaldı (Video)

Nepal'de meydana gelen ölümcül doğal afet; aralıksız yağışların ardından oluşan şiddetli sel ve çamur akıntıları birçok yerleşim yerini harabeye çevirdi. Sosyal medyada yayılan ve milyonları dehşete düşüren görüntülerde, devasa çamur kütlesi çevredeki yapıları sürüklerken iki katlı bir evde mahsur kalan ailenin yaşam mücadelesi yer alıyor.

Aile üyeleri, şiddetli selin yıkıcı bir güçle evin yanından geçtiği anlarda binanın ikinci katına ve çatıya çıkarak kurtarılmayı beklemek zorunda kaldı.

Çevredeki yıkım ve yalnız kalan ev

Video ve fotoğraflarda doğa olayının korkunç boyutu açıkça görülüyor:

  • Kuşatma altındaki tehlike: Binanın alt katı ve sokaklar bir anda yoğun çamur dalgaları altında kaldı, yakın çevredeki araçlar ve küçük yapılar balçığa gömüldü;

  • Ailenin metaneti: Su seviyesi yükseldikçe evin balkonuna ve çatısına çıkan vatandaşlar, şiddetli dalgaların dinmesini bekleyerek saatlerce ölüm kalım mücadelesi verdi;

  • Sular çekildikten sonraki manzara: Sel suları çekildikten sonra çekilen görüntüler, çevredeki çoğu yapının yıkılıp harabeye döndüğünü, ancak ailenin sığındığı sağlam evin ciddi hasar alsa da yıkılmadan ayakta kaldığını gösterdi.

Felaketin sonuçları ve kurtarma çalışmaları

Bölgede felaketin yol açtığı hasarları giderme ve yerel halka yardım ulaştırma çalışmaları devam ediyor:

  • Balçık altındaki altyapı: Su seviyesi düştüğünde, köy sokaklarının birkaç metrelik balçık, kum ve taş tabakasıyla kaplandığı ortaya çıktı;

  • Acil kurtarma: Yerel kurtarma ekipleri ve ordu, evlerinde mahsur kalan vatandaşları güvenli bölgelere tahliye etmek ve yaralılara acil tıbbi yardım ulaştırmak için önlemler alıyor.

NepalSelFelaketKurtarmaDoğa Olayları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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