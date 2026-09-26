Samsung uygun fiyatlı Galaxy akıllı telefonlarının kutu içeriğini daraltarak kabloyu da kaldırdı

Güney Koreli Samsung şirketi, uygun fiyatlı akıllı telefonlarının kutu içeriğini daha da daraltmaya karar verdi. ixbt.com'un haberine göre, Galaxy A07s ve Galaxy A08 modellerini satın alanlar kutudan sadece şarj adaptörünü değil, aynı zamanda USB-C kablosunu da bulamayacaklar. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu değişiklik, ilk olarak ünlü blog yazarı Izzi Boye tarafından Galaxy A08 modelinin kutu açılışı sırasında fark edildi. Yeni cihazların kutusundan sadece akıllı telefonun kendisi, kısa bir kullanım kılavuzu ve SIM kart iğnesi çıkıyor. Bu adım, bütçe dostu segmentteki cihaz kullanıcıları için ek maliyetlerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Samsung amiral gemisi serisinde Galaxy S21 neslinden itibaren şarj adaptörlerini kutudan çıkarmaya başlamıştı. Ancak o zamandan beri USB-C kablosu kutu içeriğinin ayrılmaz bir parçası olarak kalmaya devam ediyordu. Şimdi ise şirketin bu son şarj aksesuarından da vazgeçmeye başlaması, teknoloji pazarında büyük tartışmalara yol açıyor.

Bütçe segmentinde yeni standartlar

Bu kararın ne kadar keskin olduğu karşılaştırma yapıldığında net bir şekilde görülüyor. Örneğin, standart Galaxy A07 modeli hala kutusunda USB-C kablosu ile birlikte geliyor. Bu nedenle Galaxy A07s ve daha yeni Galaxy A08 modelleri, kullanıcıdan adaptör ve kabloyu ayrıca satın almasını gerektiren ilk uygun fiyatlı cihazlar haline geliyor.

Bu yılın 7 Eylül tarihinde bazı pazarlarda satışa sunulan Galaxy A07s modeli, aslında önceki versiyonun güncellenmiş bir hali olup kutudan Android 16 işletim sistemi ve MediaTek Helio G99+ işlemci ile çıkıyor. 2026 model bir 4G akıllı telefonu olan Galaxy A08 ise daha gelişmiş teknik özellikler sunuyor.

Özellikle Galaxy A08 modeli, temel 4/64 GB versiyonu için yaklaşık 115 dolar, 6/128 GB versiyonu için ise 135 dolar civarında fiyatlandırılıyor. Bu cihaz MediaTek Helio G99+ çipi, LPDDR5X RAM, HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç ekran ve 25 W hızlı şarj destekli 6000 mAh batarya ile donatılmış durumda. Ayrıca gövdesi IP64 standardına göre toz ve neme karşı korumalıdır.

Cihazın yaklaşık 115 dolarlık başlangıç fiyatı göz önüne alındığında, kutuda kablonun bulunmaması özellikle dikkat çekiyor. Artık uyumlu aksesuarlara sahip olmayan kullanıcıların bu parçaları ayrıca satın almaları gerekecek.