Buharalı boksör Saidjamshid Jafarov, Azerbaycan adına Avrupa şampiyonu oldu

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sona eren 2026 Avrupa Boks Şampiyonası, Özbek boks severler için de unutulmaz bir ana sahne oldu. Aslen Buharalı olan ve bir dönem Özbekistan milli takımının formasını giyen Saidjamshid Jafarov, bu kez Azerbaycan milli takımı adına ringe çıkarak, 75 kilogram sıkletinde Avrupa şampiyonu oldu.

Jafarov finalde Rus boksör Ismail Mutsolgov ile karşılaştı. Karar maçında tüm hakemler Özbek asıllı boksörü üstün bularak puanı, 5:0olarak belirledi. Beş hakem de maçı 29:28 skorla Jafarov lehine puanladı.

Jafarov için kariyerinde yeni bir tarihi dönüm noktası

Saidjamshid Jafarov, Buhara doğumlu olup daha önce Özbekistan milli takımıyla büyük başarılara imza atmıştı. 2023 Dünya Şampiyonası'nda 75 kilogramda gümüş madalya kazanmıştı.

Şimdi ise spor kariyerine bir önemli başarı daha ekledi: Avrupa şampiyonluğu.

Bu kez Jafarov, Azerbaycan milli takımını temsil etti ve Sofya'daki turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Finale kadar emin adımlarla ilerledi

Jafarov'un Sofya'daki şampiyonluk yolu finalle başlamadı. 75 kilogram sıkletinde turnuvanın ilk aşamalarından itibaren rakiplerini mağlup ederek ilerledi.

Özellikle 1/8 finalde Alman temsilcisi Muksim Abdulay'ı 5:0 ile geçti. Çeyrek finalde İsveçli Kevin Skott da aynı skorla mağlup edildi. Yarı finalde ise İngiliz Callum Makin'e karşı 4:1'lik bir galibiyet aldı.

Böylece Jafarov, finale kadar olan üç ana maçının tamamını hakem kararıyla kazanarak şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

Finalde Rus dünya şampiyonuna karşı

Jafarov'un finaldeki rakibi Ismail Mutsolgov'du. Turnuvaya Rusya temsilcisi olarak katılmıştı.

25 Eylül'de gerçekleştirilen final maçının ardından hakemler oybirliğiyle Jafarov'u kazanan ilan etti. 5:0'lık galibiyet ona Avrupa Şampiyonası altın madalyasını getirdi.

İlginç olan ise Mutsolgov'un 2025 Dünya Şampiyonu olmasıydı. Bu açıdan Sofya'daki final, Jafarov için oldukça zorlu bir rekabet ortamında geçti.

Saidjamshid Jafarov — 75 kg sıkletinde 2026 Avrupa Şampiyonu.

World Boxing bünyesindeki ilk Avrupa Şampiyonası

Sofya'daki organizasyonun bir diğer önemli yanı, World Boxing çatısı altında European Boxing tarafından düzenlenen ilk Avrupa Şampiyonası olmasıydı.

Kıta şampiyonasında 43 ülkeden 406 boksör mücadele etti. Turnuva 17 Eylül'de başladı ve 25 Eylül'de sona erdi. Erkekler ve kadınlarda 10'ar sıklette madalya mücadelesi verildi.

Azerbaycan milli takımı şampiyonayı toplam beş madalya ile tamamladı: iki altın, bir gümüş ve iki bronz. Jafarov'un 75 kg'daki şampiyonluğu takıma ikinci altını kazandırdı.

Özbek asıllı boksör için yeni bir şampiyonluk

Saidjamshid Jafarov'un Sofya'daki zaferi, uluslararası kariyerindeki bir diğer önemli başarı oldu.

2023'te Özbekistan milli takımıyla dünya ikincisi olan boksör, şimdi ise Azerbaycan bayrağı altında Avrupa şampiyonluğu altınını koleksiyonuna ekledi.

Böylece Buhara doğumlu Saidjamshid Jafarov, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda 75 kilogram sıkletinde podyumun zirvesine yerleşti. Sofya'daki final, kariyerinde yeni bir şampiyonluk sayfası açtı.