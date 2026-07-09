Özbekler Seattle'da yeni bir adım attı: Artık “mahalle” okyanus ötesinde de yaşıyor

ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan Özbekler, “Özbek Mahallesi” adlı bir sivil toplum kuruluşu kurdu. Kuruluş resmen tescil edildi ve girişimin eyalet sekreteri Steve Hobbs tarafından desteklendiği belirtiliyor.

Yeni birliğin temel amacı, ABD'deki Özbekleri bir araya getirmek, milli değerleri korumak ve genç nesli Özbekistan ile manevi bağ içinde tutmaktır.

Washington'da 3 binden fazla Özbek yaşıyor

Edinilen bilgilere göre, bugün ABD'nin Washington eyaletinde 3 binden fazla Özbekistan vatandaşı ve Özbek kökenli kişi ikamet etmektedir.

Bunların büyük bir kısmı Seattle şehri ve çevresinde yaşamaktadır. Bu bölge, dünyanın büyük teknoloji ve sanayi şirketlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Özbekler Microsoft, Amazon ve Boeing gibi şirketlerde çalışıyor

Washington'daki vatandaşlarımız Microsoft, Amazon, Google, Boeing, Oracle ve NVIDIA gibi şirketlerde faaliyet göstermektedir.

Yazılım, yapay zeka, mühendislik, havacılık, eğitim, tıp, girişimcilik ve diğer alanlarda çalışmaktadırlar. Bu durum, Özbek toplumunun ABD'deki nüfuzunun arttığını göstermektedir.

“Özbek Mahallesi”ne Muso Xolmurodov başkanlık ediyor

Yeni kuruluşun başkanlığına aslen Harezmli olan Muso Xolmurodov getirildi. Kendisi Seattle'da Marks ismiyle tanınmaktadır.

Belirtildiğine göre, Xolmurodov Washington eyaleti hükümet sisteminde 15 yılı aşkın bir deneyime sahiptir. Washington Eyaleti Ceza İnfaz Departmanı sisteminde idari yönetici olarak görev yapmaktadır.

“Mahalle, milli kimlik ve dayanışmanın sembolüdür”

Seattle Başkonsolosu Ahror Burxonov Kun.uz ile yaptığı görüşmede bu girişimin manevi önemine değindi.

“Mahalle halkımız için sıradan bir dernek değildir. O; şefkat, karşılıklı yardım, büyüklere saygı, milli kimlik ve dayanışmanın sembolüdür” dedi.

Başkonsolos, “Özbek Mahallesi”nin binlerce kilometre uzakta da bu gelenekleri sürdürmeye hizmet edeceğini vurguladı.

Gençler, kültür ve yeni gelenlere destek

Yeni sivil toplum kuruluşu, milli bayramları ve kültürel etkinlikleri organize etmeyi planlıyor.

Ayrıca kuruluş, yeni gelen vatandaşlara uyum sağlama konusunda yardımcı olmayı, gençler ve uzmanlar arasında bir iş birliği ağı oluşturmayı, hayırseverlik ve eğitim projelerini desteklemeyi hedefliyor.

Seattle'daki Özbekler için yeni merkez

Washington eyaleti, ABD'nin ekonomik açıdan önemli bölgelerinden biri olarak kabul edilir. 2025 verilerine göre, eyaletin gayri safi yurt içi hasılası 900 milyar doları aşmıştır.

Böylesine büyük bir ekonomik ve teknolojik merkezde “Özbek Mahallesi”nin kurulması, okyanus ötesindeki vatandaşlar için sadece bir sivil toplum kuruluşu değil, aynı zamanda milli kimliği, dili, kültürü ve dayanışmayı koruma yolunda atılmış önemli bir adımdır.