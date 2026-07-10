Mahkeme, 15 hastayı öldüren doktora müebbet hapis cezası verdi

·6·Dünya
Mahkeme, 15 hastayı öldüren doktora müebbet hapis cezası verdi

Almanya'da 15 hastanın ölümüne neden olmakla suçlanan bir doktor, mahkeme kararıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Soruşturma verilerine göre, hastaların rızası olmadan çeşitli ilaç karışımları enjekte ederek yaşamlarına son verdi.

Berlin mahkemesi, 41 yaşındaki doktoru Eylül 2021 ile Temmuz 2024 tarihleri arasında 12 kadın ve 3 erkeği kasten öldürmekten suçlu buldu. Alman yasaları gereği sanığın kimliği tam olarak açıklanmadı.

Savcılık makamının belirttiğine göre doktor, hastaların evlerine giderek rızaları dışında hayati tehlike arz eden ilaçlar enjekte etti. Yapılan incelemeler, bu ilaçların kurbanların ölümüne yol açtığını kanıtladı.

Kurbanların yaşları 25 ile 94 arasındaydı. Mahkemede, hastaların ciddi rahatsızlıkları bulunsa da hiçbirinin yakın zamanda hayatını kaybetmesinin beklenmediği ifade edildi.

Soruşturma dosyalarında, doktorun bazı durumlarda suç izlerini yok etmek amacıyla hastaların yaşadığı evleri ateşe vermeye çalıştığı da kaydedildi. Özellikle Temmuz 2024'te, bir gün içinde 75 yaşındaki bir erkek ve 76 yaşındaki bir kadının ölümüne karıştığından şüpheleniliyor.

Yargılama sürecinde uzun süre sessiz kalan doktor, daha sonra bazı suçlamaları kabul etti. Hastaları «acıdan kurtardığına» inandığını söyledi. Aynı zamanda yaptıkları için kurbanların yakınlarından özür diledi.

Kolluk kuvvetleri, doktorun başka ölüm vakalarıyla da bağlantılı olabileceğini göz ardı etmiyor. Şu anda 76 vaka üzerinde daha soruşturma devam ediyor. Eğer bu şüpheler de doğrulanırsa, bu dava Almanya tarihindeki en büyük seri cinayetlerden biri olarak kayıtlara geçebilir.

Mahkeme kararına göre doktor, müebbet hapis cezasını çekecek. Ayrıca, gelecekte tıbbi faaliyetlerde bulunması da ömür boyu yasaklandı.

AlmanyaBerlinMahkemeCinayetSağlık
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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