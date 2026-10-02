Özbek futbolunda devrim niteliğinde değişim: Süper Lig 'sonbahar-ilkbahar' sistemine geçiyor

·5·Spor
Özbek futbolunda devrim niteliğinde değişim: Süper Lig 'sonbahar-ilkbahar' sistemine geçiyor

Özbekistan profesyonel futbolunda uzun yıllardır tartışmalara konu olan bir meselede nihai adım atıldı. 2 Ekim günü Bunyodkor Stadyumu konferans salonunda Profesyonel Futbol Ligi'nin en üst organı olan Genel Kurul toplandı.

Toplantıda, kulüp futbolu sezonunu Avrupa standartlarına uygun olan 'sonbahar-ilkbahar' sistemine geçirmek üzere Lig'in detaylı çalışma planı sunuldu. Sunulan takvim taslağına göre, yeni sisteme geçişin 2028/29 sezonundan itibaren hayata geçirilmesi öngörülüyor. Peki, milli şampiyonamızda ne tür önemli değişiklikler bekleniyor ve yeni takvim nasıl bir şekil alacak?

Geçiş dönemi ve yeni formatın detayları

Lig tarafından sunulan taslakta sezon aşamaları ve transfer dönemleri şu şekilde dağıtılmıştır:

  • 2027 sezonu olağan düzeninde: Gelecek sezonda köklü bir değişiklik beklenmiyor ve 2027 Süper Lig maçları 26 Şubat'ta başlayacak;

  • Özbekistan Kupası özel bir takvimde: Yeni plana göre, 2028 Özbekistan Kupası'nın 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında oynatılması öneriliyor;

  • Yaz transfer dönemi: 1 Temmuz'dan 9 Eylül'e kadar (10 hafta) sürecek;

  • Süper Lig 1. devre: 2028 yılının 18 Ağustos'undan 24 Aralık'ına kadar gerçekleştirilecek;

  • Kış transfer dönemi: 2029 yılının 2 Ocak'ından 13 Şubat'ına kadar olan (6 hafta) dönemi kapsayacak;

  • Süper Lig 2. devre: 2029 yılının 23 Şubat'ından 31 Mayıs'ına kadar devam ederek sezon tamamlanacak.

Nihai karar nasıl alınacak?

Lig yönetimi, bu takvimin önerilen bir taslak olduğunu özellikle belirtti. Nihai karar; kulüp yönetimleri, Özbekistan Futbol Federasyonu (O‘FA), uzmanlar ve geniş futbol kamuoyu ile kapsamlı bir şekilde istişare edilerek alınacaktır.

'Sonbahar-ilkbahar' sistemindeki 2028/29 sezon takvimi (Tablo)

Müsabaka / Aşama

Tarih

Süre / Not

Özbekistan Kupası

1 Mart – 31 Mayıs 2028

Sezon başında oynanır

Yaz transfer dönemi

1 Temmuz – 9 Eylül 2028

10 hafta sürer

Süper Lig: 1. devre

18 Ağustos – 24 Aralık 2028

Sonbahar ve kış bölümü

Kış transfer dönemi

2 Ocak – 13 Şubat 2029

6 hafta sürer

Süper Lig: 2. devre

23 Şubat – 31 Mayıs 2029

Belirleyici ilkbahar aşaması

2027 sezonunun başlangıcı

26 Şubat 2027

Eski sistemdeki son tam sezon

Özbek futbolunda devrim niteliğinde değişim: Süper Lig 'sonbahar-ilkbahar' sistemine geçiyor

Böyle bir sisteme geçişin, Özbek kulüplerinin AFC Şampiyonlar Ligi maçları ve uluslararası transfer pazarı ile senkronize olmasına yardımcı olması bekleniyor.

Sizce Özbekistan Süper Ligi'nin 'sonbahar-ilkbahar' sistemine geçmesi futbol kalitesine ve stadyumlardaki seyirci sayısına olumlu yansır mı, yoksa sonbahar sonu ve kış aylarındaki hava koşulları sorun yaratabilir mi?

Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşın ve Özbek futbolundaki bu önemli tarihi gelişmeyi arkadaşlarınıza Telegram üzerinden gönderin!

Özbekistan Futbol FederasyonuÖzbekistan KupasıSonbahar-İlkbahar SistemiBunyodkor StadyumuSüper Lig
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Islom Ismoilov, Lokomotiv galibiyeti ve üzerlerindeki baskı hakkında açık konuştuIslom Ismoilov, Lokomotiv galibiyeti ve üzerlerindeki baskı hakkında açık konuştu21 Eylül 07:01Abbos Fayzullayev İran galibiyetinin sırrını açıkladı: Takım ruhu analiziAbbos Fayzullayev İran galibiyetinin sırrını açıkladı: Takım ruhu analizi25 Eylül 06:39Bunyodkor sahasında Buxoro'yu mağlup etti: Kulüp tehlikeli bölgeden uzaklaşıyorBunyodkor sahasında Buxoro'yu mağlup etti: Kulüp tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor19 Eylül 22:49Süper Lig transferlerinde beklenmedik kolaylık: Kısıtlamalar iki katına çıkarıldıSüper Lig transferlerinde beklenmedik kolaylık: Kısıtlamalar iki katına çıkarıldı13 Temmuz 20:10Premier Lig'de Devrim Niteliğinde Karar: Ayrımcılığa En Az 10 Maç Men Cezası Geliyor!Premier Lig'de Devrim Niteliğinde Karar: Ayrımcılığa En Az 10 Maç Men Cezası Geliyor!31 Temmuz 12:15Özbek Futbolunun «Portekiz Masalı»: Braga'nın Yolunu Tutan YeteneklerÖzbek Futbolunun «Portekiz Masalı»: Braga'nın Yolunu Tutan Yetenekler2 Temmuz 17:49
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı