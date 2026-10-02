Özbek futbolunda devrim niteliğinde değişim: Süper Lig 'sonbahar-ilkbahar' sistemine geçiyor
Özbekistan profesyonel futbolunda uzun yıllardır tartışmalara konu olan bir meselede nihai adım atıldı. 2 Ekim günü Bunyodkor Stadyumu konferans salonunda Profesyonel Futbol Ligi'nin en üst organı olan Genel Kurul toplandı.
Toplantıda, kulüp futbolu sezonunu Avrupa standartlarına uygun olan 'sonbahar-ilkbahar' sistemine geçirmek üzere Lig'in detaylı çalışma planı sunuldu. Sunulan takvim taslağına göre, yeni sisteme geçişin 2028/29 sezonundan itibaren hayata geçirilmesi öngörülüyor. Peki, milli şampiyonamızda ne tür önemli değişiklikler bekleniyor ve yeni takvim nasıl bir şekil alacak?
Geçiş dönemi ve yeni formatın detayları
Lig tarafından sunulan taslakta sezon aşamaları ve transfer dönemleri şu şekilde dağıtılmıştır:
2027 sezonu olağan düzeninde: Gelecek sezonda köklü bir değişiklik beklenmiyor ve 2027 Süper Lig maçları 26 Şubat'ta başlayacak;
Özbekistan Kupası özel bir takvimde: Yeni plana göre, 2028 Özbekistan Kupası'nın 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında oynatılması öneriliyor;
Yaz transfer dönemi: 1 Temmuz'dan 9 Eylül'e kadar (10 hafta) sürecek;
Süper Lig 1. devre: 2028 yılının 18 Ağustos'undan 24 Aralık'ına kadar gerçekleştirilecek;
Kış transfer dönemi: 2029 yılının 2 Ocak'ından 13 Şubat'ına kadar olan (6 hafta) dönemi kapsayacak;
Süper Lig 2. devre: 2029 yılının 23 Şubat'ından 31 Mayıs'ına kadar devam ederek sezon tamamlanacak.
Nihai karar nasıl alınacak?
Lig yönetimi, bu takvimin önerilen bir taslak olduğunu özellikle belirtti. Nihai karar; kulüp yönetimleri, Özbekistan Futbol Federasyonu (O‘FA), uzmanlar ve geniş futbol kamuoyu ile kapsamlı bir şekilde istişare edilerek alınacaktır.
'Sonbahar-ilkbahar' sistemindeki 2028/29 sezon takvimi (Tablo)
Müsabaka / Aşama
Tarih
Süre / Not
Özbekistan Kupası
1 Mart – 31 Mayıs 2028
Sezon başında oynanır
Yaz transfer dönemi
1 Temmuz – 9 Eylül 2028
10 hafta sürer
Süper Lig: 1. devre
18 Ağustos – 24 Aralık 2028
Sonbahar ve kış bölümü
Kış transfer dönemi
2 Ocak – 13 Şubat 2029
6 hafta sürer
Süper Lig: 2. devre
23 Şubat – 31 Mayıs 2029
Belirleyici ilkbahar aşaması
2027 sezonunun başlangıcı
26 Şubat 2027
Eski sistemdeki son tam sezon
Böyle bir sisteme geçişin, Özbek kulüplerinin AFC Şampiyonlar Ligi maçları ve uluslararası transfer pazarı ile senkronize olmasına yardımcı olması bekleniyor.
Sizce Özbekistan Süper Ligi'nin 'sonbahar-ilkbahar' sistemine geçmesi futbol kalitesine ve stadyumlardaki seyirci sayısına olumlu yansır mı, yoksa sonbahar sonu ve kış aylarındaki hava koşulları sorun yaratabilir mi?
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