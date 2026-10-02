Manchester City, finansal ihlal kararına resmen itiraz etti!

·0·Spor
Manchester City, finansal ihlal kararına resmen itiraz etti!

İngiltere Premier League devi Manchester Cityetrafındaki finansal kriz bir kez daha kritik bir aşamaya girdi! Kulüp, resmi sitesi üzerinden acil bir açıklama yaparak, takımı bir dizi finansal kuralı ihlal etmekle suçlayan bağımsız komisyonun kararına resmen itiraz (temyiz) ettiğini duyurdu.

Kulüp yönetimi, kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları kesin bir dille reddederek, komisyonun vardığı sonucu hukuki ve olgusal açıdan tamamen hatalı olarak nitelendirdi. Peki, "City" kendi açıklamasında hangi kanıtlara dayanıyor ve bu süreç ne kadar sürebilir?

Kendimizi suçlu görmüyoruz ve çürütülemez kanıtlarımız var

"Manchester City" yönetimi tarafından yayınlanan açıklamada şu temel noktalar vurgulandı:

  • Temyiz başvurusu yapıldı: Kulüp, Perşembe akşamı bağımsız komisyonun kararına karşı ilgili itiraz dilekçesini resmen sundu;

  • Ciddi hatalar tespit edildi: Kulübün açıklamasına göre, komisyonun vardığı sonuçta mevzuata, müsabaka kurallarına ve gerçeklere ilişkin birçok ciddi hata yapıldı;

  • Suçlamaların kesin reddi: "Manchester City" Premier League tarafından öne sürülen suçlamalar karşısında kendini suçsuz görüyor ve konumunu savunan eksiksiz ve çürütülemez belgelere sahip olduğunu vurguladı;

  • Sessizlik rejimi: Temyiz süreci tamamen sonuçlanana ve nihai hüküm verilene kadar kulübün medya kuruluşlarına başka hiçbir ek yorum yapmayacağını bildirdi.

Kulübün resmi açıklamasının tam metni

Kulüp, varılan sonuçta hukuki açıdan, kurallara ve gerçeklere dair bir dizi ciddi hata olduğuna kesinlikle inanmaktadır. Bu nedenle bu karar temellendirilemez. Kulüp, Premier League tarafından yöneltilen suçlamalarda kendini suçlu görmemekte ve konumunu destekleyen eksiksiz ve çürütülemez kanıtlara sahip olduğunu belirtmektedir.

Bu temyiz adımının, Premier League ile Manchester City arasında yıllardır süren hukuki mücadelenin en belirleyici noktası olması bekleniyor.

Durum detayları (Tablo)

Kriter / Durum

Net bilgiler ve gerçekler

Olayın öznesi

Manchester City futbol kulübü

Sorunun özü

Bağımsız komisyonun finansal ihlallerle ilgili suçlaması

Kulübün eylemi

Perşembe günü resmi yollarla temyiz başvurusu yapıldı

Kulübün konumu

Tüm suçlamalar asılsız, hukuki ve olgusal açıdan tamamen hatalı bulunuyor

Sonraki aşama

Temyiz davası sonuçlanana kadar kulüp resmi yorum yapmayı durdurdu

Sizce Manchester City suçsuzluğunu kanıtlayıp Premier League karşısında bir kez daha tam bir hukuki zafer elde edebilecek mi, yoksa bu kez kulüp ciddi yaptırımlarla mı karşılaşacak?

Tahminlerinizi ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve futbol dünyasındaki bu büyük hukuk mücadelesini arkadaşlarınıza Telegram üzerinden gönderin!

Manchester CityPremier LeagueFinansal KurallarTemyizFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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