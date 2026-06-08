Dünya siyasi sahnesinin merkezinde yer alan ABD ve İran ilişkileri etrafındaki tartışmalar yeni bir aşamada devam ediyor. Beyaz Saray lideri Donald Trump, okyanus ötesinin prestijli NBC News kanalına verdiği özel röportajda, Tahran yetkililerini pek memnun etmeyecek ancak Washington'ın kararlı duruşunu yansıtan açıklamalarda bulundu. Sözlerine göre, İslam Cumhuriyeti'ne uygulanan ekonomik kısıtlamaların yumuşatılması veya yurtdışında dondurulan milyarlarca dolarlık devlet varlığının serbest bırakılması meselesi şu anda gündemde değil. Trump, yaptırımların kaldırılmasının müzakerelerin başlaması için bir hediye olmadığını, Tahran'ın gelecekteki olumlu eylemlerine bağlı olarak verilecek nihai bir sonuç olacağını özellikle vurguladı.

Beyaz Saray liderinin İran nükleer programı, Lübnan krizi ve beklenen gizli görüşmeler konusundaki sansasyonel görüşlerini aşağıdaki özel entegre tablo aracılığıyla detaylıca inceleyebilirsiniz:

ABD VE İRAN ARASINDAKİ DİPLOMATİK MÜCADELE STRATEJİSİ

Müzakerelerin ana yönleri Beyaz Saray lideri Donald Trump'ın Pozisyonu Tahran ve bölgesel cephedeki durum Ekonomik kısıtlamalar ve Varlıklar «Eğer kendilerini uygun şekilde davranır ve iyi işler yaparlarsa, daha sonra bunun hakkında konuşuruz. Kısıtlamaların kaldırılması başlangıç koşulu değildir.» Dondurulan fonların serbest bırakılması İran ekonomisi için çok önemli, ancak ABD baskıyı azaltmak istemiyor. Lübnan krizi ve «Hizbullah» «Lübnan'da hayatın iyileşmesini istiyorum. İsrail'in «Hizbullah»a yönelik saldırıları daha kesin ve hedefe yönelik olmalı.» Lübnan meselesi, ABD için geçici kısa vadeli bir anlaşmanın zorunlu koşulu olarak kabul edilmiyor. Üst düzey liderlikle ilişkiler Trump, İran'ın üstün liderinin gelecekteki halefi Mücteba Hamenei ile doğrudan bir görüşme yapma ihtimalini reddetmedi. Beyaz Saray, Mücteba Hamenei'nin şu anda nerede olduğunu büyük olasılıkla kesin olarak biliyor, ancak bunu gizli tutuyor.

İki ülkenin temsilcileri silahlı çatışmaları durdurmak konusunda ön taslak üzerinde anlaşmaya yakın olsalar da, Washington Tahran'dan nükleer silah yaratma fikrinden tamamen vazgeçmesini başlıca talep olarak ileri sürmeye devam ediyor.

Lübnan meselesi ve Mücteba Hamenei ile gizli iletişim entrikası

Röportaj sırasında Donald Trump, Lübnan krizinin İran ile yapılacak kısa vadeli bir barış anlaşmasının zorunlu maddesi olmadığını vurguladı. Trump'a göre Tahran bu konuyu gündeme getirmeye çalışabilir, ancak Washington İsrail'i Lübnan'daki askeri operasyonlarda dikkatli olmaya çağırmakla yetiniyor. En ilginç durum ise gazetecilerin İran'ın üstün liderinin halefi Mücteba Hamenei hakkındaki sorusundan sonra ortaya çıktı. Trump, bu siyasetçiyle doğrudan müzakere masasına oturabileceğini söylerken, şu anki gizli konumu hakkında konuşmak istemedi, ancak «Bilme ihtimalim çok yüksek» diyerek gizemli bir ima yaptı.

Zamin yorumu: Donald Trump'ın bu açıklamaları, Washington'ın «sert el diplomasisi» geleneklerine sadık kaldığını gösteriyor. Ekonomik yaptırımları İran üzerinde kontrol kurmak ve onu nükleer programdan vazgeçirmek yolunda en güçlü kaldıraç olarak elinde tutuyor. Mücteba Hamenei'nin adının anılması, Beyaz Saray'ın İran siyasi elitinde beklenen değişikliklerden haberdar olduğunu ve yeni liderlikle de uzlaşmaya hazır olduğuna işaret ediyor. ABD, baskı politikasını zayıflatmadan barış yolunu arıyor. Bu karmaşık jeopolitik oyunda kimin taktiğinin üstün geleceğini önümüzdeki aylar gösterecek. Bizi izlemeye devam edin!

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