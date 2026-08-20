Fransa’da ünlü TikTok blogcusu vahşice öldürüldü

·1·Dünya
Fransa’da ünlü TikTok blogcusu vahşice öldürüldü

Fransa’nın güneyinde kamuoyunu dehşete düşüren korkunç suçun ayrıntıları ortaya çıktı. Nîmes Savcılığı, 11 Ağustos’ta kaybolan ünlü TikTok yıldızı Sonya Bellina’nın öldürüldüğünü ve cesedinin yakıldığını resmen doğruladı. Suçu aydınlatmak için yürütülen hızlı soruşturma neyi ortaya çıkardı ve kimler gözaltına alındı?

DNA analizi ve şüphelilerin gözaltına alınması

BFMTV kanalının Nîmes Savcılığına dayandırdığı haberine göre, bağda bulunan yanmış ceset üzerinde yapılan inceleme gerçeği ortaya çıkardı:

"DNA incelemesi, ölü ve kısmen yanmış hâlde bulunan kişinin gerçekten de ünlü influencer Sonya Bellina olduğunu doğruladı," dedi savcı Cécile Jensac.

Savcılığın basın açıklamasına göre, cinayetle doğrudan veya dolaylı bağlantısı bulunan iki erkek, maddi delillere dayanılarak derhâl yakalandı ve gözaltına alındı.

Sonya Bellina cinayeti: Önemli ayrıntılar ve gerçekler

Gösterge

Olayın ayrıntıları ve bilgiler

Kurban

Sonya Bellina (29 yaşındaydı, eylülde 30 olacaktı)

Mesleği

Ünlü influencer, TikTok’ta yaklaşık 260 bin takipçi

Kaybolma ve bulunma zamanı

11 Ağustos’ta kayboldu, cesedi 12 Ağustos’ta bulundu

Olay yeri

Saint-Gilles beldesindeki bağlar (Gard departmanı)

Şüpheliler

Cinayetle suçlanan 2 erkek yakalandı

Soruşturmayı yürüten kurum

Nîmes Savcılığı (Fransa)

Sosyal medyada nefret dalgası

Öldürülen blogcunun ailesinin avukatı, soruşturmanın hızlı ilerlemesinden memnun olduğunu belirterek internetteki nefret kampanyasına dikkat çekti:

"Ona doğrudan tehdit yöneltildiğine dair kesin bir bilgi yok, ancak sosyal medyada kendisine karşı korkunç, iğrenç ve yakışıksız yorumlar yapıldığını, büyük bir nefret dalgası oluştuğunu gördük."

Aile avukatının açıklamasından

Fransız kolluk kuvvetleri şu anda bu vahşi suçun gerçek nedenlerini ve saiklerini belirlemek üzere kapsamlı soruşturmayı sürdürüyor.

Sizce sosyal medyada ünlü influencer’lara yönelik giderek artan bu çevrim içi nefret (zorbalık), gerçek hayattaki şiddeti ne ölçüde tetikliyor?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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