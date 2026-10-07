Çin'de bir yolcu, hostesi herkesin önünde diz çöküp özür dilemeye zorladı

Çin'de bir uçakta yaşanan olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. China Eastern Airlines'ın Hefei-Dalian seferi sırasında bir hostes, servis arabasıyla bir yolcunun dirseğine çarptı.

Bunun üzerine yolcu, hostesten özür dilemesini talep etti. Olay sırasında yolcu, hostesi kabinin ortasında, diğer yolcuların gözü önünde diz çökerek özür dilemeye zorladı.

Havayolu şirketi, çalışanını savunarak yolcunun bu davranışını uçuş düzenini bozmak ve çalışanın kişisel onurunu zedelemek olarak nitelendirdi.

Havayolu şirketi olayla ilgili olarak kolluk kuvvetlerine başvurdu. Tartışmayı başlatan yolcu ise havayolunun kara listesine alındı.