Tacikistan'da şampiyonluk düğümü erken çözüldü. Vitaliy Levchenko yönetimindeki Duşanbe temsilcisi Istiqlol, deplasmanda Barkchi'yi 5-1 mağlup ederek lig şampiyonluğunu ilan etti. Bu zafer, kulübün tarihindeki 15. şampiyonluğu ve üst üste 13. sezon zaferi oldu.

Istiqlol rakibine şans tanımadı

Tacikistan Yüksek Ligi'nin 21. haftasında Istiqlol, deplasmanda Barkchi ile karşılaştı. Duşanbe ekibi maçta üstün bir oyun sergileyerek rakip fileleri beş kez havalandırdı ve kalesinde sadece bir gol gördü: 1-5.

Bu galibiyetle Vitaliy Levchenko'nun öğrencileri şampiyonluğu bitime haftalar kala garantiledi. Artık kalan maçların sonuçlarından bağımsız olarak Tacikistan'ın en güçlü kulübü belli oldu.

15. şampiyonluk ve üst üste 13 yıllık hakimiyet

Istiqlol için bu sıradan bir şampiyonluk değil. Duşanbe kulübü, tarihinde 15. kez ülke şampiyonasında zirvede olduğunu kanıtladı.

Dikkat çekici olan ise, takımın 13 yıldır Tacikistan şampiyonluk kupasını kimseye kaptırmaması. Bu sonuç, kulübün ülke futbolundaki uzun süreli üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

13 sezonluk seri, sadece sahadaki galibiyetlerin değil; istikrarın, güçlü kadronun ve yüksek standartlarda çalışmanın bir sonucudur.

Levchenko, Özbekistan'dan sonra Tacikistan'da da şampiyon

Vitaliy Levchenko için de bu başarının özel bir anlamı var. Geçen yıl Özbekistan Süper Ligi'nde Neftchi ile şampiyonluk yaşamıştı.

Bu yılın başında ise tecrübeli teknik adam, Duşanbe'nin Istiqlol kulübünün başına geçti. Şimdi ise yeni takımıyla da ülke şampiyonluğuna ulaştı.

Böylece Levchenko, kısa sürede iki farklı ülkede şampiyonluk yaşayarak teknik direktörlük kariyerindeki başarı grafiğini sürdürdü.

Tacikistan Yüksek Ligi. 21. Hafta

Karşılaşma Skor Barkchi — Istiqlol 1:5

Istiqlol'un yeni şampiyonluğu kulüp tarihine yeni bir sayfa olarak eklendi. Vitaliy Levchenko ise Özbekistan'daki zaferinin ardından Tacikistan'da da şampiyonluk kutladı. Duşanbe ekibinin 13 yıllık hakimiyetinin devam etmesi, ülke futbolundaki en dikkat çekici serilerden biri olmaya devam ediyor.