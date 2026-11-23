Total Chess turnuvasında, aralarında Magnus Carlsen gibi bazı büyükustaların maçlara çıkmaması tartışmalara yol açtı. Özbek satranç yıldızı Nodirbek Abdusattorov ise bu duruma karşı duruşunu açıkça ortaya koydu. Ona göre spor etiği, her türlü sonuç ve reyting çıkarının üzerinde olmalıdır.

«Ben asla maçlarımı kaçırmam»

Abdusattorov'a Total Chess turnuvasında bazı satranççıların maçlara gelmemesi soruldu. O, kişisel ilkelerine sadık kalacağını vurguladı.

«Her zaman spor etiğine bağlı kaldım, bu yüzden maçlarımı asla kaçırmadım» dedi Özbek büyükusta.

Turnuvadaki sonuç ne olursa olsun, her satranççının belirlenen maçta yer alması gerektiğini belirtti. Abdusattorov bunu sadece bir turnuva kuralı olarak değil, sporcunun sorumluluğu ve rakibe duyulan saygı ile ilgili bir konu olarak görüyor.

Carlsen ve diğer satranççılara üstü kapalı gönderme

Nodirbek, bazı satranççıların maçlara çıkmamasını reytinge verilen önemle ilişkilendirdi.

«Bence sonuç ne olursa olsun maça gelip oynamak gerekir. Ancak bazı satranççıların reytinge daha fazla odaklandığını gördüm» dedi.