Nodirbek Abdusattorov satrançta spor etiği hakkında önemli açıklamalarda bulundu
Total Chess turnuvasında, aralarında Magnus Carlsen gibi bazı büyükustaların maçlara çıkmaması tartışmalara yol açtı. Özbek satranç yıldızı Nodirbek Abdusattorov ise bu duruma karşı duruşunu açıkça ortaya koydu. Ona göre spor etiği, her türlü sonuç ve reyting çıkarının üzerinde olmalıdır.
«Ben asla maçlarımı kaçırmam»
Abdusattorov'a Total Chess turnuvasında bazı satranççıların maçlara gelmemesi soruldu. O, kişisel ilkelerine sadık kalacağını vurguladı.
«Her zaman spor etiğine bağlı kaldım, bu yüzden maçlarımı asla kaçırmadım» dedi Özbek büyükusta.
Turnuvadaki sonuç ne olursa olsun, her satranççının belirlenen maçta yer alması gerektiğini belirtti. Abdusattorov bunu sadece bir turnuva kuralı olarak değil, sporcunun sorumluluğu ve rakibe duyulan saygı ile ilgili bir konu olarak görüyor.
Carlsen ve diğer satranççılara üstü kapalı gönderme
Nodirbek, bazı satranççıların maçlara çıkmamasını reytinge verilen önemle ilişkilendirdi.
«Bence sonuç ne olursa olsun maça gelip oynamak gerekir. Ancak bazı satranççıların reytinge daha fazla odaklandığını gördüm» dedi.
Bu görüş, Total Chess turnuvasındaki katılımcıların yaklaşımları hakkındaki tartışmaları daha da alevlendirebilir. Özellikle maçları kaçıranlar arasında dünya satrancının en ünlü ve güçlü isimlerinden biri olan Magnus Carlsen'in de bulunması dikkat çekici.
Ancak Abdusattorov belirli bir satranççının ismini vermedi ve kimseyi doğrudan eleştirmedi. Sadece spor etiğine dayalı görüşlerini ifade etmekle yetindi.
«Bir sonraki turda bazı yönlerin iyileştirilmesi gerekiyor»
Özbek büyükusta, turnuvayı bir test turnuvası olarak değerlendirdi. Ona göre, bu tür turnuvalardaki deneyim, sonraki aşamalarda organizasyonel ve diğer yönlerin geliştirilmesine yardımcı olmalıdır.
«Bu bir test turnuvasıydı. Bu yüzden bir sonraki turda bazı yönlerin iyileştirilmesi gerekiyor» diye ekledi Abdusattorov.
Nodirbek'in duruşundaki temel nokta, satrançta sadece reyting ve sonucun değil, rakibe saygı, sorumluluk ve spor etiğinin de önemli olduğunu düşünmesidir.
Siz Nodirbek Abdusattorov'un fikrine katılıyor musunuz?
Bir yandan profesyonel satranççılar için reyting ve turnuva stratejisi önemlidir. Diğer yandan, maça gelmemek rakibe, organizatörlere ve izleyicilere karşı bir tutum meselesini de beraberinde getirir.
Abdusattorov ise bu konuda tercihini net bir şekilde ortaya koyuyor: Sonuç ne olursa olsun maça gelip tahta başında mücadele etmek gerekir.
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…