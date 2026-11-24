U-17 Dünya Kupası'nda Özbekistan ve İtalya genç milli takımları arasındaki yaklaşan karşılaşma öncesinde İtalyanlar, rakiplerinin potansiyelini yüksek değerlendirdi. İtalya teknik direktörü Daniele Franceschini, Özbek futbolcuların bireysel becerilerine, takım ruhuna ve oyun kalitesine özel dikkat çekti.

U-17 Dünya Kupası grup aşamasının 3. turunda Özbekistan ve İtalya milli takımları kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma öncesinde İtalya kampında Özbek futbolculara karşı saygılı bir yaklaşım olduğu hissedildi. Ancak İtalyanlar, galibiyet için tüm güçlerini ortaya koyma niyetinde olduklarını da gizlemedi.

Yaklaşan maç öncesinde İtalya milli takımı temsilcileri ve teknik direktör Daniele Franceschini, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Özbekistan hakkındaki düşüncelerini, hazırlık planlarını ve gruptaki duruma ilişkin tutumlarını dile getirdiler.

İtalyan temsilci, Özbekistan'a karşı maçın kolay olmayacağını söyledi

Gazeteciler Gazeteciler, İtalyan temsilciye geçen yıl Özbekistan'da alınan mağlubiyetin rövanşını alma isteğinin ne kadar güçlü olduğunu ve yaklaşan karşılaşmanın nasıl geçebileceğini sordular.

İtalyan temsilci, her maça ciddi yaklaştıklarını, rakibin ismine veya turnuvadaki konumuna göre hazırlıklarını değiştirmediklerini vurguladı.

— Elbette bu da diğer maçlar gibi çok zor geçecek, çünkü genel olarak kolay maç yoktur. Biz her zamanki gibi tüm gücümüzü vereceğiz. Hafta boyunca çalışacağız, bugün akşam toparlanacağız, yarın antrenman yapacağız, sonra ne yapacağımızı ve nasıl hareket edeceğimizi değerlendireceğiz. Ancak kesinlikle maça hazır olacağız ve sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız, — dedi İtalyan temsilci.

Onun sözlerinden, İtalyanların Özbekistan ile oynayacakları maçı sıradan bir grup maçı olarak görmedikleri anlaşılıyor.

İtalya, Özbekistan'ın oyununu analiz etti mi?

Sohbette İtalyanlara, Özbekistan milli takımının önceki maçlarının izlenip izlenmediği ve rakibin taktiksel yönlerinin incelenip incelenmediği de soruldu.

İtalyan temsilci, şu an için ana odak noktasının toparlanma olduğunu, rakibin maçlarını analiz etme sürecinin daha sonra başlayacağını belirtti.

— Henüz hiçbir şey görmedik, şu an toparlanmayı düşünüyoruz. Her maça ayrı yaklaşıyoruz, bu yüzden şimdilik rakibin maçlarını incelemedik. İyi bir maç olmasını umuyoruz, yine de tüm gücümüzü ortaya koyacağız ve takımımızın turnuvada ilerleyeceğine eminim, — dedi.

Bu cevap, İtalya kampının turnuvadaki sonraki maçlara hazırlığı aşama aşama yürüttüğünü gösterdi.

«Özbekistan çok iyi bir takım»: Franceschini rakibi özellikle vurguladı

İtalya U-17 milli takımı teknik direktörü Daniele Franceschini ise Özbekistan ile oynanacak maç hakkında oldukça detaylı görüş bildirdi. Özbek futbolcuların bireysel becerilerinin yanı sıra takım oyunlarını da yüksek değerlendirdi.

— Elbette onları izledik, çok iyi bir takım. Grubumuza bugünkü Fildişi Sahili gibi iki güçlü rakip düştü. Şimdi gücümüzü toplayacağız, yarından itibaren ise futbol oynamayı bilen, hem çok güçlü bireysel oyunculara hem de iyi bir takım ruhuna sahip olan Özbekistan hakkında düşüneceğiz, — dedi Franceschini.

İtalyan teknik direktörün bu tanımı, Özbek gençlerin sadece bireysel futbolcular olarak değil, birbirini tamamlayan bir takım olarak da dikkat çektiği anlamına geliyor.

Franceschini, Özbekistan'dan hiçbir futbolcuyu özellikle ayırmadı

İtalya teknik direktörüne, Özbekistan kadrosunda İtalyanlar için en büyük tehlikeyi oluşturabilecek belirli bir futbolcu olup olmadığı da soruldu.

Franceschini ise rakibin gücünü bir veya iki futbolcuyla sınırlı değerlendirmek istemedi. Özbekistan'ın takım oyununa ve bireysel yeteneklerine odaklandı.

— Özbekistan'ın takım oyunu çok harika. Tekrar ediyorum, üst düzey bazı oyuncuları var ama bunun dışında her takımda oyunun kaderini belirleyebilecek yetenekli futbolcular bulunur. Ben çocuklara öncelikle kendimizi, kendi oyun tarzımızı, kimliğimizi ve zihniyetimizi düşünmemiz gerektiğini söylüyorum. En önemlisi bu, — diye vurguladı İtalyan teknik direktör.

Franceschini'nin düşüncelerinden, İtalya'nın Özbekistan'ın belirli bir futbolcusuna değil, tüm takımın oyun kalitesine ciddi şekilde odaklandığı görülüyor.

İtalya, gruptaki duruma bakmaksızın galibiyet için oynayacak

İtalya'nın ilk iki maçını kazanması nedeniyle, Özbekistan karşısında nispeten rahat hareket edebileceği hakkında da soru soruldu.

Franceschini bu yaklaşımı reddetti. İtalya milli takımının zihniyetinin her maçta en yüksek sonuç için mücadele etmek olduğunu belirtti.

— Hayır, biz en yüksek sonuç için oynuyoruz ve her zaman böyle olmuştur; bizi her zaman ayıran zihniyet budur. Ayrıca grupta hala her şey açık, çünkü tüm takımların kaderi son maça bağlı. Bu yüzden hiçbir hesap kitap yapmıyoruz, hiç yapmadık da ve bir sonraki maçta da tüm gücümüzü vermeyi düşünüyoruz, — dedi teknik direktör.

Böylece İtalya kampında Özbekistan'a karşı temkinli ve saygılı bir tutum oluştu. Ancak bu saygı, rekabetten geri durmak veya sonuç için mücadelede taviz vermek anlamına gelmiyor.

Özbek gençleri için İtalya ile oynanacak maç, grup aşamasındaki önemli sınavlardan biri olacak. Rakip teknik direktörün itirafları, Özbek takımının potansiyelinin kabul edildiğini gösterse de, sahada bu potansiyeli sonuçla kanıtlamak futbolcuların sorumluluğunda.