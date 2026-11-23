Kasım 2026'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Urumçi şehrinde ve yakın bölgelerinde şiddetli rüzgarlar gözlemlendi. Bazı gözlem istasyonlarında rüzgar hızı 148,7 km/saate kadar (yaklaşık 150 km/saat) yükseldi.

Şehir ve dağlık bölgeler arasındaki hız farkı

Edinilen bilgilere göre, rüzgar hamleleri bölgeye bağlı olarak farklı seviyelerde kaydedildi:

Şehir bölgelerinde: rüzgar hamleleri çoğunlukla 90–108 km/saat civarında gözlemlendi.

Dağlık alanlarda ve Tanrı Dağları (Tianshan) bölgesi yakınındaki noktalarda: hız 148,7 km/saate kadar ulaştı.

Görüntülerdeki durum ve uyarılar

Sosyal medyada paylaşılan videolardan alınan görüntülerde, şiddetli rüzgarın gündüz ve akşam saatlerinde sokaklarda ve eğitim kurumlarının yakınında yürüyen yayaları ve öğrencileri dengesini kaybedip düşürdüğü görülüyor. Bazı görüntülerde insanların rüzgarın şiddetiyle eğildikleri, yere düştükleri, birbirlerini tutmaya çalıştıkları veya duvarlara ve engellere tutundukları görülüyor.

Yerel meteoroloji servisleri şiddetli rüzgar nedeniyle uyarılar yayınlayarak halka açık alanlarda dikkatli olmalarını ve güvenlik önlemlerine uymalarını tavsiye etti.

Gösterge / Bilgi Detaylar Bölge ve zaman Urumçi ve yakın bölgeler (Sincan), Kasım 2026 Şehir bölgesindeki rüzgar hamleleri Genellikle 90–108 km/saat Kaydedilen maksimum hız 148,7 km/saate kadar (dağlık ve Tanrı Dağları bölgesi yakınındaki noktalarda) Gözlemlenen durumlar Yayaların ve öğrencilerin düşmesi, direklere/engellere tutunma durumları Resmi tavsiye Açık alanlarda dikkatli olunması konusunda meteorolojik uyarılar

Sizce şiddetli fırtına ve sert rüzgarların yaşandığı hava koşullarında şehirlerde ve açık alanlarda güvenliği sağlamak için en önemli kurallar nelerdir? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!