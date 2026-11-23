“Javohir Sindarov bir dahi!”: Gukesh, Özbek satranççı hakkında şaşırtıcı bir yorumda bulundu
Dünya satranç tacı mücadelesi öncesinde mevcut şampiyon Gukesh Dommaradju, gelecekteki rakibi Javohir Sindarovhakkında övgü dolu sözler sarf etti. Hintli büyükusta, Özbek satranççının yeteneğine ve oyuna olan tutumuna dikkat çekerek onu bir dahi olarak nitelendirdi.
Dünya şampiyonluğu için yapılacak kritik düello öncesinde rakipler arasındaki ilişki, kişisel değerlendirmeleri ve psikolojik durumları satrançseverlerin odak noktasında. Mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaradju, Javohir Sindarov’un satrançtaki potansiyelinden bahsederken, Özbek büyükustaya olan içten saygısını gizlemedi.
Bu konu, Uluslararası Satranç Federasyonu’nun (FIDE) resmi sitesinde duyuruldu.
“O çok yetenekli. Kısaca özetlemek gerekirse — bir dahi!”
İsviçre’de düzenlenecek dünya şampiyonluğu maçı öncesinde gazetecilerle yaptığı görüşmede Gukesh Dommaradju, Javohir Sindarov’un satrançtaki ustalığını, yeteneğini ve azmini takdir etti.
“O çok yetenekli ve tutkulu. Kısaca özetlemek gerekirse — bir dahi!” — dedi mevcut dünya şampiyonu, Özbek büyükusta hakkında.
Bu tanım, dünya satrancının en üst düzey rekabeti öncesinde yapılması nedeniyle özel bir öneme sahip. Gukesh, Sindarov’u sadece sıradan bir rakip olarak değil, satrançta büyük potansiyele sahip, olağanüstü yetenekli bir oyuncu olarak gördüğünü gösterdi.
Sindarov, Gukesh’in olası taktiklerini analiz etti
Javohir Sindarov da gelecekteki rakibinin son turnuvalardaki sonuçlarına ve oyun tarzına odaklandı. Özbek büyükusta, Gukesh’in bazı mağlubiyetlerini onun her durumda kazanma arzusuyla ilişkilendirdi.
Sindarov’a göre, dünya şampiyonluğu mücadelesinde Hintli satranççı önceki turnuvalara kıyasla daha temkinli bir oyun sergileyebilir. Bu durum, iki büyükusta arasındaki düelloda sadece satranç ustalığının değil, taktiksel yaklaşımın, sabrın ve psikolojik dayanıklılığın da belirleyici olacağı anlamına geliyor.
Dünya şampiyonluğu için ilk oyun 24 Kasım’da
Javohir Sindarov ile Gukesh Dommaradju arasındaki dünya şampiyonluğu ilk maçı 24 Kasım’da gerçekleştirilecek. Kura sonuçlarına göre, açılış oyununda Özbekistanlı büyükusta beyaz taşlarla oynayacak.
Şampiyonluk düellosu 14 klasik oyundan oluşacak. Eğer ana maçlar sonunda genel skor eşit kalırsa, dünya şampiyonunu eşitlik bozma (tie-break) oyunları belirleyecek.
Javohir Sindarov için bu sadece kişisel kariyerindeki en önemli sınavlardan biri değil, aynı zamanda Özbek satrancının dünya sahnesindeki itibarını daha da güçlendirme fırsatıdır. Mevcut şampiyonun Özbek büyükusta hakkında dile getirdiği bu yüksek övgü, yaklaşan düellonun ne kadar ciddi bir rekabet içinde geçeceğinin bir göstergesi niteliğinde.
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