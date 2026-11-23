Dünya satranç tacı mücadelesi öncesinde mevcut şampiyon Gukesh Dommaradju, gelecekteki rakibi Javohir Sindarovhakkında övgü dolu sözler sarf etti. Hintli büyükusta, Özbek satranççının yeteneğine ve oyuna olan tutumuna dikkat çekerek onu bir dahi olarak nitelendirdi.

Dünya şampiyonluğu için yapılacak kritik düello öncesinde rakipler arasındaki ilişki, kişisel değerlendirmeleri ve psikolojik durumları satrançseverlerin odak noktasında. Mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaradju, Javohir Sindarov’un satrançtaki potansiyelinden bahsederken, Özbek büyükustaya olan içten saygısını gizlemedi.

Bu konu, Uluslararası Satranç Federasyonu’nun (FIDE) resmi sitesinde duyuruldu.

“O çok yetenekli. Kısaca özetlemek gerekirse — bir dahi!”

İsviçre’de düzenlenecek dünya şampiyonluğu maçı öncesinde gazetecilerle yaptığı görüşmede Gukesh Dommaradju, Javohir Sindarov’un satrançtaki ustalığını, yeteneğini ve azmini takdir etti.

“O çok yetenekli ve tutkulu. Kısaca özetlemek gerekirse — bir dahi!” — dedi mevcut dünya şampiyonu, Özbek büyükusta hakkında.

Bu tanım, dünya satrancının en üst düzey rekabeti öncesinde yapılması nedeniyle özel bir öneme sahip. Gukesh, Sindarov’u sadece sıradan bir rakip olarak değil, satrançta büyük potansiyele sahip, olağanüstü yetenekli bir oyuncu olarak gördüğünü gösterdi.