İtalya restoranında «kızarmış hava» ücretsiz servis ediliyor

İtalya'nın Castelfranco Veneto kentindeki Feva restoranında misafirlere «kızarmış hava» adlı sıra dışı bir atıştırmalık sunuluyor. Bu lezzet, restoranın şefi Nicola Dinato tarafından yaratıldı.

İsmine rağmen yemek gerçek havadan yapılmıyor. Temelini tapyokadan hazırlanan ince bir katman oluşturuyor. Önce pişiriliyor, ardından kızgın yağda kızartılıyor ve yaklaşık 10 dakika boyunca ozonla işleniyor. Bu yöntem, atıştırmalığa kendine has bir koku vermek için kullanılıyor.

Hazır olan atıştırmalık, pamuk şeker üzerine yerleştirilerek bulutu andıran bir görünümle servis ediliyor. Yanında susamlı vegan mayonez de ikram ediliyor.

Daha önce «kızarmış hava»nın bir porsiyonunun 30 dolar olduğuna dair haberler yayılmıştı. Ancak restoran çalışanının açıklamasına göre bu atıştırmalık, misafirlere karşılama ikramı olarak ücretsiz sunuluyor.

Şef Nicola Dinato'nun amacı, misafirleri sıra dışı bir yemekle şaşırtmak ve onlara hayatta yeni deneyimlere değer vermenin önemini hatırlatmak. Bu atıştırmalık, restoranın kendine özgü sunum tarzını yansıtıyor.