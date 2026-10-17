Üç kez Olimpiyat ve altı kez dünya şampiyonu sokakta yemek toplarken görüntülendi (video)

·5·Dünya
Üç kez Olimpiyat ve altı kez dünya şampiyonu sokakta yemek toplarken görüntülendi (video)

Boks dalında üç kez Olimpiyat şampiyonu olan eski Kübalı sporcu Félix Savón'un sokakta yemek topladığını gösteren bir video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 17 saniyelik videoda, bir aracın içinden çekim yapan kişi eski boksöre ne yaptığını soruyor. Savón ise yemek yemek için yiyecek topladığını söylüyor. Video bir milyondan fazla kez izlendi. Bu durum Periodico Cubano tarafından bildirildi.

1967 yılında Küba'da doğan Félix Savón, boks tarihindeki en tanınmış amatör sporculardan biri olarak kabul edilir. 1992 Barselona, 1996 Atlanta ve 2000 Sidney Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmıştır. Ayrıca altı kez dünya şampiyonu unvanına sahiptir.

Ancak eski boksörün kariyeri, sportif başarılarının yanı sıra bir adli vaka ile de ilişkilidir. CubaNet'in 25 Ocak 2025 tarihli haberine göre, Savón reşit olmayan birine yönelik cinsel istismar suçuyla ilgili bir dava kapsamında yaklaşık altı yıl hapis yatmış ve 2024 yılının sonunda şartlı tahliye edilmiştir. Davasına ilişkin mahkeme kararı ve ceza detayları kamuoyuna tam olarak açıklanmamıştır.

Videonun ne zaman ve nerede çekildiği henüz netlik kazanmadı.

Félix SavónKübaOlimpiyat ŞampiyonuSuçBoks
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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