Hürmüz Boğazı'nda 2 milyon varil petrol taşıyan ikinci tanker deniz mayınına çarptı

·10·Dünya
Hürmüz Boğazı'nda 2 milyon varil petrol taşıyan ikinci tanker deniz mayınına çarptı

Dünyanın ana petrol arteri sayılan Hürmüz Boğazı'nda durum oldukça tehlikeli bir hal alıyor. 17 Ekim Cumartesi sabahı, Tahran'ın izni olmadan ve transponderini kapatarak boğazdan geçmeye çalışan bir başka süper tanker deniz mayınına çarparak patladı.

İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) basın servisi tarafından sağlanan resmi bilgilere göre, bu büyük geminin bordasında 2 milyon varilden fazla petrol taşınıyordu.

Bir gün içinde ikinci acil durum

Denizdeki patlamalar dizisi, küresel petrol taşıma filosu için ciddi bir darbe oldu:

  • İkinci olayın detayları: 17 Ekim sabahı meydana gelen patlamanın ardından tanker hasar gördü; henüz yaralılar ve geminin hangi ülkeye ait olduğu hakkında bilgi verilmedi;

  • Geceki ilk yangın: Sadece birkaç saat önce, 17 Ekim'i 18 Ekim'e bağlayan gece de Hürmüz Boğazı'nda aynı miktarda, yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıyan bir başka süper tankerde patlama ve büyük bir yangın kaydedilmişti;

  • Transponderler kapalı: Her iki geminin de resmi izin almadan, uydu takip sistemlerini kapatarak tehlikeli bölgeden geçmeye çalıştığı belirtiliyor.

Boğazdaki yasak bölge ve jeopolitik çatışma

Bu olaylar, bölgede uzun süredir devam eden askeri-siyasi gerilimlerin doğrudan bir sonucudur:

  • Tahran'ın kesin talebi: İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, Eylül ayında Hürmüz Boğazı'nın doğu kısmında gemi trafiğinin kısıtlandığı özel bir bölge oluşturulduğunu ve tüm ticari gemilerin bölgeden ancak Tahran ile mutabık kalınarak geçebileceğini resmen duyurmuştu;

  • ABD ve İsrail ile çatışmalar: Bu yıl 28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından İran topraklarındaki tesislere düzenlenen saldırılar ve Tahran'ın misilleme saldırıları bölgede yeni bir savaş odağı oluşturdu. Haziran ayında askeri operasyonların durdurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalanmış olsa da, taraflar daha sonra tekrar saldırı alışverişinde bulundu ve anlaşmazlık henüz çözülmedi.

Dünya petrol ihracatının önemli bir kısmının Hürmüz Boğazı üzerinden yapıldığı göz önüne alındığında, bir gün içinde iki büyük geminin devre dışı kalması, dünya borsalarında ham petrol fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesine neden olabilir.

Hürmüz BoğazıTahranİslam Devrim Muhafızları OrdusuPetrolPatlama
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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