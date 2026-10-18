24 yıl beklenen an: Baba, kızının yaptığı kağıt kravatı düğününde taktı!

·69·Dünya
24 yıl beklenen an: Baba, kızının yaptığı kağıt kravatı düğününde taktı!

Bir baba, kızının beş yaşındayken kendi elleriyle yaptığı kağıt kravatı 24 yıl boyunca özenle sakladı. Yıllar sonra kızının düğün günü geldiğinde ise bu değerli hediyeyi takarak unutulmaz bir ana imza attı.

Bir zamanlar küçük bir kız çocuğunun sevgiyle hazırladığı basit bir kağıt kravat, zamanla baba için paha biçilemez bir hatıraya dönüştü. Kızının hayatındaki en önemli günlerden birinde tam da bu hediyeyi takması, aralarındaki sevgi ve bağın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

Bu olay, gerçek anlamda değerli bir hediyenin kıymetinin fiyatında veya hangi malzemeden yapıldığında değil, içine katılan sevgi ve şefkatte olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Baba ve KızKağıt KravatDüğün Günü24 YılDuygusal Anlar
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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