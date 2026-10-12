12 Ekim tarihte nasıl bir iz bıraktı? Dönüm noktası olan olaylar

12 Ekim, insanlık medeniyetinde önemli dönüm noktalarından biri olarak özel bir öneme sahiptir. Tam da bu tarihte, modern dünya haritasını tamamen değiştiren büyük coğrafi keşifler, mimari harikaların açılışı ve gezegenimizin demografisi ile ilgili önemli tarihi olaylar kaydedilmiştir.

Bugünkü tarih, dünya çapında çeşitli alanlarda kutlanan uluslararası günler ve tarihi anılarla hatırlanır.

Bugün kutlanan önemli tarih ve günler

12 Ekim takvimde bir dizi küresel etkinlik ile işaretlenmiştir:

Amerika'nın keşfedildiği gün: Dünya genelinde «Kolomb Günü» veya «İki Dünyanın Buluşması» olarak geniş çapta kabul görür;

Dünya Artrit Günü: Eklem ve kas-iskelet sistemi hastalıklarından muzdarip milyonlarca insana dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek için bir gün;

Brezilya'da Çocuk Bayramı: Ülke genelinde çocuk hakları, sağlığı ve eğitimine adanmış ulusal bir bayram olarak kutlanır.

İnsanlık hafızasındaki belirleyici yıllar ve olaylar

Bu tarihte gerçekleşen her olay, kendi döneminde önemli bir tarihi dönüm noktası oluşturmuştur:

1492 yılı — Kristof Kolomb'un yolculuğu ve İspanya Ulusal Bayramı: Cenevizli denizci Kolomb liderliğindeki keşif gezisi Bahamalar'a ulaştı ve böylece «Yeni Dünya» keşfedildi. Bu nedenle 12 Ekim, modern İspanya'da en büyük devlet bayramı olan Ulusal Gün (Fiesta Nacional de España) olarak kutlanır;

1901 yılı — «Beyaz Saray» isminin resmileştirilmesi: ABD'nin 26. Başkanı Theodore Roosevelt, Washington'daki devlet başkanının ana karargahına resmen «Beyaz Saray» (The White House) adını verdi (daha önce «Yürütme Köşkü» olarak adlandırılıyordu);

1931 yılı — Rio de Janeiro'daki Kurtarıcı İsa Heykeli: Brezilya'nın Corcovado tepesinde, dünyanın yeni harikalarından biri haline gelen devasa Kurtarıcı İsa Heykeli (Cristo Redentor) resmen yükseldi ve kullanıma açıldı;

1999 yılı — Dünyanın 6 milyarıncı vatandaşı: BM hesaplamalarına göre, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da doğan bebek, sembolik olarak gezegenimizin 6 milyarıncı nüfusu ilan edildi.

12 Ekim, tüm dünya medeniyeti için sadece bir tarih dersi değil, aynı zamanda gezegenimizin geçmişi ile geleceği arasında eşsiz bir köprü görevi gören bir gündür.