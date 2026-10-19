Hürmüz'de batan geminin ardından: Sahilde çuvallarla iPhone toplayan insanların videosu

·0·Dünya
Hürmüz'de batan geminin ardından: Sahilde çuvallarla iPhone toplayan insanların videosu

Sosyal medyada, deniz kıyısına binlerce iPhone telefonunun saçıldığı ve yerel halkın bunları aceleyle çuval ve poşetlere doldurduğunu gösteren şaşırtıcı videolar hızla yayılıyor.

Yayılan haberlere göre, bu olay stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran kıyılarında meydana geldi ve denizde elektronik eşya taşıyan bir konteyner gemisinin yaşadığı kazadan kaynaklandığı belirtiliyor.

Dalgalarla kıyıya vuran değerli yük

Görüntülerde kıyıdaki sıra dışı manzara net bir şekilde görülüyor:

  • Su yüzeyindeki renkli kutular: Deniz dalgaları kıyıya kırmızı, beyaz, siyah ve pembe renklerdeki iPhone telefon kutularını sürükledi;

  • Toplu yağma: Olay yerine akın eden yüzlerce kadın ve erkek, suya girerek ve kumların üzerindeki değerli kutuları büyük çuvallara ve poşetlere doldurmaya başladı;

  • Batan gemi versiyonu: İlk iddialara göre, boğaz bölgesinde seyreden büyük bir yük gemisinin batması veya şiddetli fırtına sırasında güvertedeki bazı konteynerlerin denize düşüp açılması sonucu ürünler etrafa saçıldı.

Telefonlar çalışıyor mu yoksa sahte ürün mü?

Bu görüntüler, ağ kullanıcıları arasında hararetli tartışmalara ve şüphelere yol açtı:

  • Tuzlu suyun etkisi: Elektronik uzmanları, orijinal iPhone cihazları olsa bile karton ambalajların tuzlu deniz suyunda hızla eriyeceğini ve elektronik aksama giren tuzlu suyun cihazları kullanılamaz hale getireceğini belirtiyor;

  • «Maket» veya boş kutu ihtimali: Pek çok gözlemci, kutuların su üzerinde kolayca yüzdüğünü görünce, bunların içinde aslında telefon olmadığını, vitrin maketleri veya ucuz taklit kopyalar olabileceğini tahmin ediyor;

  • Ekolojik ve hukuki boyut: Kıyıya çok sayıda plastik ve bataryalı cihazın vurması, bölgedeki deniz ekosistemini kirletme riski de taşıyor.

Şimdilik resmi makamlar, olayın hangi ticari gemiye ait olduğu ve yüklerin gerçek değeri hakkında nihai bir açıklama yapmadı.

Hürmüz BoğazıiPhone Telefonlarıİran KıyılarıKonteyner GemisiDeniz Kazası
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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