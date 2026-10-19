Sokak müzisyeni ve onun «bıyıklı dansçıları» interneti fethediyor (video)

·13·Dünya
Sokak müzisyeni ve onun «bıyıklı dansçıları» interneti fethediyor (video)

Sosyal medyada, kalabalık bir şehir sokağında ukulele (küçük gitar) çalarak şarkı söyleyen bir sokak müzisyeni ve onun karşısında iki ayağı üzerinde durup müziğin ritmine göre dans eden üç kedinin yer aldığı video geniş çapta yayıldı; kısa sürede milyonlarca izleyiciye ve binlerce hayranlık dolu yoruma ulaştı.

Görüntülerde, kaldırımda toplanan onlarca izleyicinin bu beklenmedik ve masum gösteriyi telefonlarıyla kaydettiği, bazı yoldan geçenlerin ise müzisyenin sepetine para bıraktığı görülüyor.

Ritime uygun «dans»: Sahne nasıl görünüyor?

Videodaki olaylar hayranlarda büyük bir gülümseme ve merak uyandırdı:

  • Üç renkli «grup»: Müzisyenin karşısında üç farklı renkte — sarı (turuncu), beyaz ve çizgili gri kedicik, sanki özel olarak eğitilmiş gibi arka ayakları üzerinde dik durarak hareket ediyor;

  • Ön patiler havada: Kediler, müzisyenin çaldığı ritme uygun olarak ön patilerini yukarı kaldırıyor ve sanki sahnede gerçek dans figürleri sergiliyor gibi görünüyorlar;

  • İzleyicilerin hayranlığı: Çevrede duran insanlar, gençler ve turistler bu sıra dışı manzarayı görüp gözlerine inanamayarak, gülümseyerek bu anları ölümsüzleştiriyor.

Gerçek bir mucize mi yoksa montaj (AI/CGI) mı?

Video, ağ kullanıcıları arasında aynı anda hem keyif hem de hararetli tartışmalara yol açtı:

  • Pozitif duygular: Birçok kullanıcı bunu günün en sevimli ve moral verici videosu olarak kabul ederek, «Hayatımda gördüğüm en tatlı gösteri», «Kediler müziği insanlardan daha iyi hissediyor» gibi sıcak yorumlar bırakıyor;

  • Teknolojik şüphe: Bununla birlikte, analistler ve deneyimli kullanıcılar, hayvanların bu kadar kusursuz dikey duruşunun, fiziksel hareketlerinin ve gölgelerinin doğal olmadığını; bu videonun yüksek kaliteli 3D grafik (CGI) veya modern yapay zeka (AI) üretimi ile ustaca hazırlanmış bir animasyon olabileceğini vurguluyor.

Video ister gerçek olsun ister yaratıcı bir dijital sanat ürünü, internet kullanıcılarına unutulmaz bir pozitif enerji vermeyi ve sokak müziğinin cazibesini bir kez daha göstermeyi başardı.

Kalabalık Şehir SokağıUkuleleKedilerYapay ZekaDijital Sanat
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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