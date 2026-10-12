ABD'de penceresiz yolcu uçağı geliştirilmesi planlanıyor

·0·Dünya
ABD'de penceresiz yolcu uçağı geliştirilmesi planlanıyor

ABD merkezli JetZero girişimi, dış görünüşü ve aerodinamik yapısıyla alışılagelmiş uçaklardan farklı olan Z4 yolcu uçağını geliştiriyor. Kanatları ve gövdesi bütünleşik bir yapıda tasarlanan bu uçak, vatoz balığını andıran bir görünüme sahip olacak.

Şirket verilerine göre Z4, yaklaşık 250 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Uçağın en büyük avantajı, standart uçaklara kıyasla yüzde 50'ye varan yakıt tasarrufu sağlaması ve emisyon oranlarını düşürmesidir. Bu hedefe, uçağın kendine özgü aerodinamik şekli sayesinde ulaşılması planlanıyor.

Projenin dikkat çeken yönlerinden biri de yolcu kabini tasarımı. Bazı sunumlarda, geleneksel pencerelerin yerine dış manzarayı yansıtan dijital ekranların kullanılması fikri öne sürüldü. Ancak bu çözümün nihai hali hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

JetZero, tam ölçekli prototip uçağın ilk test uçuşunu 2027 yılında gerçekleştirmeyi planlıyor. Z4 uçağının ticari kullanıma sunulması ise 2030'ların başı için hedefleniyor.

Z4 şu anda geliştirme aşamasında. Bu nedenle yakıt verimliliği ve yolculara sunulan yeni imkanların pratik testler sırasında doğrulanması gerekiyor.

JetZeroZ4 UçağıYakıt Tasarrufu2027 İlk TestHavacılık Teknolojisi
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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